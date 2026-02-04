B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat

Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat

Flavia Codreanu
04 feb. 2026, 12:57
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
Sursa foto: Poliția Română
Cuprins
  1. Cum au fost sabotate navele militare de un român din Tulcea
  2. Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor
  3. Unde au fost capturați cei doi suspecți

Un român din Tulcea este suspectat că ar fi comis acte de sabotaj asupra a patru nave militare aflate în șantierul naval din Hamburg, Germania. Bărbatul care lucra pe șantier ca vopsitor, ar fi acționat împreună cu o altă persoană pe parcursul anului 2025. Investigația a dus la percheziții ample în România și la arestarea suspecților pe teritoriul Germaniei și al Greciei.

Cum au fost sabotate navele militare de un român din Tulcea

Suspecții ar fi introdus aproximativ 20 de kilograme de pietriș abraziv direct în blocurile motor ale navelor și ar fi perforat conductele de alimentare cu apă dulce. Mai mult, aceștia sunt acuzați că au umblat la rezervoarele de combustibil și au dezactivat intenționat întrerupătoarele electronice de siguranță, care ar fi trebuit să avertizeze echipajul în cazul unor defecțiuni.

Poliția Română a confirmat că aceste acțiuni au fost repetate și au vizat nave diferite în perioada ianuarie – octombrie 2025. Modul de operare indică o intenție clară de a produce daune tehnice majore și de a pune în pericol siguranța ambarcațiunilor militare

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor

Potrivit stiripesurse, pe data de 3 februarie 2026, ofițerii BCCO Constanța și procurorii DIICOT au descins la locuința suspectului din Tulcea, în baza unui Ordin European de Anchetă. La percheziții au participat și doi ofițeri germani, fiind ridicate șapte telefoane mobile, un laptop, mai multe înscrisuri și articole vestimentare care vor fi folosite ca probe în proces. Deși locuința sa din România a fost verificată amănunțit, suspectul nu se afla în țară la momentul descinderilor.

Unde au fost capturați cei doi suspecți

Operațiunea a fost coordonată la nivel internațional, ceea ce a dus la prinderea rapidă a celor implicați prin colaborarea dintre autoritățile din mai multe state. Bărbatul a fost identificat și arestat pe teritoriul Germaniei, în timp ce al doilea complice a fost reținut în Grecia. Toate mijloacele de probă ridicate din România urmează să fie puse la dispoziția autorităților judiciare germane, care conduc ancheta principală pentru infracțiunea de tentativă de sabotaj.

Tags:
Citește și...
Detaliul cheie care ridică semne de întrebare în cazul românului arestat în Germania, acuzat de sabotaj. Ce au descoperit anchetatorii
Externe
Detaliul cheie care ridică semne de întrebare în cazul românului arestat în Germania, acuzat de sabotaj. Ce au descoperit anchetatorii
Boicot în industria de dublaj germană, pe fondul temerilor legate de AI. Ce riscuri văd actorii în noile contracte Netflix
Externe
Boicot în industria de dublaj germană, pe fondul temerilor legate de AI. Ce riscuri văd actorii în noile contracte Netflix
O femeie a înghițit o lingură de 17 cm în timp ce mânca iaurt: ,,Fie înghițeam, fie mă sufocam”
Externe
O femeie a înghițit o lingură de 17 cm în timp ce mânca iaurt: ,,Fie înghițeam, fie mă sufocam”
Kremlinul avertizează că ofensiva din Ucraina va continua în lipsa unui acord
Externe
Kremlinul avertizează că ofensiva din Ucraina va continua în lipsa unui acord
Sateliții ruși și umbrele războiului invizibil din spațiu. Cum devine infrastructura orbitală europeană o țintă strategică pentru Rusia
Externe
Sateliții ruși și umbrele războiului invizibil din spațiu. Cum devine infrastructura orbitală europeană o țintă strategică pentru Rusia
Polonia: Ministrul Justiției, amendat după ce a încălcat o regulă de circulație. Era să lovească un pieton, în timpul unui interviu (VIDEO)
Externe
Polonia: Ministrul Justiției, amendat după ce a încălcat o regulă de circulație. Era să lovească un pieton, în timpul unui interviu (VIDEO)
Reacția Melindei Gates după ce numele fostului soț, Bill Gates, a apărut în dosarele Epstein
Externe
Reacția Melindei Gates după ce numele fostului soț, Bill Gates, a apărut în dosarele Epstein
Fostul prinț Andrew părăsește Royal Lodge: Noi dovezi din dosarul Epstein
Externe
Fostul prinț Andrew părăsește Royal Lodge: Noi dovezi din dosarul Epstein
SUA își schimbă orientarea. Chirurgii plasticieni recomandă oprirea operațiilor de schimbare de sex în cazul minorilor
Externe
SUA își schimbă orientarea. Chirurgii plasticieni recomandă oprirea operațiilor de schimbare de sex în cazul minorilor
Caz cutremurător în Franța: Zece bărbați puși sub acuzare după ce au abuzat un copil de 5 ani. Tatăl minorului a fost complice
Externe
Caz cutremurător în Franța: Zece bărbați puși sub acuzare după ce au abuzat un copil de 5 ani. Tatăl minorului a fost complice
Ultima oră
16:22 - Betty Salam, dezvăluiri despre nunta cu Roberto Tudor. Când va avea loc marele eveniment: „M-am îndrăgostit de el”
16:00 - Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)
15:58 - USR îl cheamă în Parlament pe Ivan să dea explicații despre criza apei din Argeș. Replica ministrului: Unii colegi se cred în opoziție (VIDEO)
15:54 - Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
15:54 - Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
15:51 - Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
15:51 - Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului
15:36 - Detaliul cheie care ridică semne de întrebare în cazul românului arestat în Germania, acuzat de sabotaj. Ce au descoperit anchetatorii
15:25 - Boicot în industria de dublaj germană, pe fondul temerilor legate de AI. Ce riscuri văd actorii în noile contracte Netflix
15:21 - Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat