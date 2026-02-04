Rusia nu dă înapoi de la obiectivele sale militare în Ucraina și transmite un mesaj ferm chiar în timpul negocierilor de pace. Kremlinul a declarat miercuri că ofensiva va continua până când Kievul va accepta condițiile impuse de Moscova, într-un moment în care delegațiile Rusiei, Ucrainei și s-au reunit la Abu Dhabi pentru o nouă rundă de discuții menite să ducă la încheierea războiului.

Despre ce este vorba

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că operațiunile militare ruse vor continua atât timp cât autoritățile de la Kiev nu acceptă cererile Moscovei.

„Atât timp cât regimul de la Kiev nu a luat decizia corespunzătoare, operațiunea militară specială va continua”, a declarat Peskov în fața presei, scrie Agerpres.

Kremlinul a reiterat recent că una dintre condițiile considerate „foarte importante” este retragerea forțelor ucrainene din teritoriile pe care le mai controlează în regiunea Donbas, în estul Ucrainei.

Rusia sugerează capitularea Ucrainei

Dmitri Peskov a insistat că trupele ruse vor continua luptele până când Kievul va lua „decizii” care ar putea pune capăt conflictului, declarație interpretată de observatori drept o solicitare implicită de capitulare.

Poziția Moscovei rămâne neschimbată, a subliniat Peskov, adăugând că aceasta este cunoscută atât de negociatorii ucraineni, cât și de cei americani, potrivit Reuters.

Negocieri delicate la Abu Dhabi

Miercuri a început a doua rundă de discuții directe între delegațiile rusă și ucraineană, mediate de Statele Unite, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Scopul întâlnirilor este de a relansa eforturile diplomatice pentru a pune capăt celui mai amplu conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

„O nouă rundă de negocieri a început la Abu Dhabi. Discuțiile au început într-un format tripartit – Ucraina, Statele Unite și Rusia”, a transmis principalul negociator ucrainean, Rustem Umerov, pe Telegram.

Atacuri intense și neîncredere profundă

Negocierile au loc pe fondul acuzațiilor lansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora Rusia ar fi profitat de o încetare temporară a focului asupra infrastructurii energetice pentru a-și consolida pozițiile. Marți, Ucraina a fost vizată de un atac masiv cu rachete balistice și drone, unul dintre cele mai intense din ultimele luni.

Administrația președintelui american Donald Trump a intensificat, în ultimul an, presiunile asupra ambelor părți pentru a ajunge la un compromis, însă pozițiile rămân profund divergente, în special în privința teritoriilor din Donbas și a centralei nucleare de la Zaporojie.

Ucrainenii resping cedarea de teritorii

Rusia ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea și părți din estul țării. În ciuda presiunilor, Kievul respinge ferm orice retragere unilaterală, iar sondajele arată că majoritatea ucrainenilor se opun cedării de teritorii.

„Să sperăm că se va schimba (ceva), desigur. Dar nu cred că se va schimba ceva acum. Noi nu vom ceda și nici ei nu vor ceda”, a declarat Serhii, un șofer de taxi din Kiev, pentru Reuters.