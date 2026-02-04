B1 Inregistrari!
Externe » Boicot în industria de dublaj germană, pe fondul temerilor legate de AI. Ce riscuri văd actorii în noile contracte Netflix

Iulia Petcu
04 feb. 2026, 15:25
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. De ce au decis actorii de dublaj să boicoteze Netflix
  2. Ce prevede clauza contractuală contestată
  3. Ce amploare are boicotul și ce urmează

Actorii de dublaj din Germania au declanșat un conflict deschis cu Netflix, după apariția unor clauze contractuale legate de utilizarea inteligenței artificiale. Miza este controlul asupra propriilor voci și protejarea drepturilor profesionale într-o industrie aflată într-o transformare accelerată.

De ce au decis actorii de dublaj să boicoteze Netflix

Asociația germană a actorilor de dublaj VDS a anunțat un boicot împotriva Netflix, invocând riscuri majore generate de noile condiții contractuale, transmite Reuters. Potrivit reprezentanților actorilor, documentele ar permite platformei să folosească înregistrările vocale pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială, fără garanții clare sau compensații.

Creșterea globală a Netflix a amplificat cererea de conținut dublat, mai ales după succesul unor producții precum „Squid Game” sau „La Casa de Papel”. În același timp, actorii se tem că AI le-ar putea submina locurile de muncă și drepturile de autor.

Ce prevede clauza contractuală contestată

VDS, organizație care reunește aproximativ 600 de membri, susține că noile contracte introduse la începutul anului permit folosirea înregistrărilor pentru AI, fără a preciza o plată compensatorie. Această formulare a generat o reacție puternică, majoritatea actorilor refuzând să accepte termenii propuși.

Președinta VDS, Anna-Sophia Lumpe, a explicat că asociația a angajat o firmă de avocatură pentru a analiza contractele din perspectiva protecției datelor, drepturilor de autor și legislației europene privind AI.

Netflix a transmis o scrisoare actorilor de dublaj, susținând că temerile acestora pornesc dintr-o interpretare eronată a intențiilor companiei. Platforma a invitat VDS la o discuție informală și a cerut reluarea colaborării.

„Aceştia au încheiat scrisoarea cu promisiunea că dacă oamenii îşi continuă boicotul, atunci conţinuturile respective vor fi difuzate cu subtitrări în germană în Germania”, a declarat Lumpe, subliniind presiunea pusă asupra actorilor.

Ce amploare are boicotul și ce urmează

Lumpe a precizat că nu există date exacte despre dimensiunea protestului, dar că „eforturile noastre şi ale actorilor de dublaj generează un răspuns”. Un purtător de cuvânt al Netflix a confirmat existența scrisorii și a declarat că problema este tratată cu seriozitate, relatează Antena3.

Contractele se bazează pe un acord anterior cu sindicatul BFFS, care cere consimțământ scris pentru replici vocale generate de AI. Totuși, BFFS a recunoscut că a evitat momentan stabilirea remunerației, afirmând: „Asta pentru că nu există în prezent niciun punct de referinţă pentru o remuneraţie de bază adecvată” și că a dorit „să evite cu orice cost orice predeterminare nefavorabilă”.

