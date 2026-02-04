O tânără de 28 de ani a înghițit accidental o lingură de 17 centimetri. Incidentul s-a petrecut în timp ce femeia mânca iaurt pe canapea, iar totul a pornit de la o reacție neașteptată a câinelui său.

Cum s-a produs accidentul neobișnuit

Tânăra a explicat că a pus lingura în gură pentru o secundă, pentru a avea mâinile libere ca să răspundă la un mesaj pe telefon. În acel moment, câinele ei a sărit brusc în poala ei. Din cauza sperieturii, tânăra și-a dat capul pe spate, iar tacâmul s-a înfipt direct în gât. Deși a încercat să scoată lingura cu mâna, obiectul a început să alunece rapid spre stomac.

Potrivit tânăra a povestit că s-a văzut pusă în fața unei alegeri imposibile într-o fracțiune de secundă: să se sufoce sau să lase lingura să alunece. „Fie înghițeam, fie mă sufocam”, a declarat ea. Pentru că inițial nu s-a simțit rău, nu a raportat incidentul imediat, însă după cină a realizat gravitatea situației și a decis să meargă de urgență la spital.

Ce s-a întâmplat cu o tânără de 28 de ani

Până la intervenția medicilor, fata a trecut prin momente extrem de dificile timp de două zile. Aceasta a descris o stare permanentă de balonare și , precizând că orice poziție de somn devenise inconfortabilă deoarece simțea prezența lingurii în stomac.

Medicii au decis să îi îndepărteze ustensila sub anestezie locală, evitând o operație deschisă. Procedura a fost însă una delicată, deoarece specialiștii au fost nevoiți să rotească lingura în interiorul stomacului pentru a o putea extrage în siguranță.

Care este starea femeii

După ce obiectul a fost extras, tânăra a fost externată în câteva ore. Deși a rămas cu dureri în gât și un stomac sensibil pentru o perioadă, analizele au arătat că nu au existat leziuni interne permanente.