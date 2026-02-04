B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » O femeie a înghițit o lingură de 17 cm în timp ce mânca iaurt: ,,Fie înghițeam, fie mă sufocam"

O femeie a înghițit o lingură de 17 cm în timp ce mânca iaurt: ,,Fie înghițeam, fie mă sufocam”

Flavia Codreanu
04 feb. 2026, 14:54
O femeie a înghițit o lingură de 17 cm în timp ce mânca iaurt: ,,Fie înghițeam, fie mă sufocam”
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul neobișnuit
  2. Ce s-a întâmplat cu o tânără de 28 de ani
  3. Care este starea femeii

O tânără de 28 de ani a înghițit accidental o lingură de 17 centimetri. Incidentul s-a petrecut în timp ce femeia mânca iaurt pe canapea, iar totul a pornit de la o reacție neașteptată a câinelui său.

Cum s-a produs accidentul neobișnuit

Tânăra a explicat că a pus lingura în gură pentru o secundă, pentru a avea  mâinile libere ca să răspundă la un mesaj pe telefon. În acel moment, câinele ei a sărit brusc în poala ei. Din cauza sperieturii, tânăra și-a dat capul pe spate, iar tacâmul s-a înfipt direct în gât. Deși a încercat să scoată lingura cu mâna, obiectul a început să alunece rapid spre stomac.

Potrivit spynews, tânăra a povestit că s-a văzut pusă în fața unei alegeri imposibile într-o fracțiune de secundă: să se sufoce sau să lase lingura să alunece. „Fie înghițeam, fie mă sufocam”, a declarat ea. Pentru că inițial nu s-a simțit rău, nu a raportat incidentul imediat, însă după cină a realizat gravitatea situației și a decis să meargă de urgență la spital.

Ce s-a întâmplat cu o tânără de 28 de ani

Până la intervenția medicilor, fata a trecut prin momente extrem de dificile timp de două zile. Aceasta a descris o stare permanentă de balonare și greață, precizând că orice poziție de somn devenise inconfortabilă deoarece simțea prezența lingurii în stomac.

Medicii au decis să îi îndepărteze ustensila sub anestezie locală, evitând o operație deschisă. Procedura a fost însă una delicată, deoarece specialiștii au fost nevoiți să rotească lingura în interiorul stomacului pentru a o putea extrage în siguranță.

Care este starea femeii

După ce obiectul a fost extras, tânăra a fost externată în câteva ore. Deși a rămas cu dureri în gât și un stomac sensibil pentru o perioadă, analizele au arătat că nu au existat leziuni interne permanente.

