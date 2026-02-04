B1 Inregistrari!
Detaliul cheie care ridică semne de întrebare în cazul românului arestat în Germania, acuzat de sabotaj. Ce au descoperit anchetatorii

Ana Maria
04 feb. 2026, 15:36
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Bernd W
Cuprins
  1. Ce au descoperit anchetatorii în locuința românului acuzat de sabotaj asupra unor nave militare
  2. Cum ar fi avut loc sabotajul asupra unor nave militare și ce pagube puteau apărea
  3. Român acuzat de sabotaj asupra unor nave militare: Cine coordonează ancheta internațională
  4. Au existat și alte nave vizate de sabotaj?

Noi detalii despre românul acuzat de sabotaj asupra unor nave militare. Ancheta privind sabotajul asupra unor nave militare din Germania scoate la iveală detalii noi despre românul arestat alături de un cetățean grec. Potrivit surselor din anchetă, bărbatul, angajat ca vopsitor într-un șantier naval, ar fi avut un număr neobișnuit de mare de conturi bancare, mai exact, 15, aspect care ridică semne de întrebare în rândul investigatorilor.

Autoritățile din România și Germania verifică acum dacă cei doi suspecți ar fi avut conexiuni cu structuri externe sau cu entități care ar putea indica o acțiune coordonată, nu doar un act izolat de sabotaj.

Ce au descoperit anchetatorii în locuința românului acuzat de sabotaj asupra unor nave militare

Polițiștii de la combaterea criminalității organizate și procurorii DIICOT au efectuat percheziții la domiciliul românului din județul Tulcea. În paralel, sunt analizate documente și tranzacții financiare pentru a stabili proveniența sumelor din cele 15 conturi bancare despre care vorbesc surse apropiate anchetei.

Cum ar fi avut loc sabotajul asupra unor nave militare și ce pagube puteau apărea

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi introdus cantități mari de pietriș și așchii metalice în motoarele navelor, ar fi perforat conducta de apă potabilă și ar fi intervenit asupra rezervoarelor de combustibil. De asemenea, ar fi dezactivat sisteme electronice de siguranță, acțiuni care ar fi putut provoca avarii serioase în timpul misiunilor pe mare, potrivit Antena 3 CNN.

Descoperirea sabotajului înainte ca navele să părăsească portul a prevenit nu doar pagube materiale semnificative, ci și posibile riscuri de securitate, într-un context sensibil pentru infrastructura militară.

Român acuzat de sabotaj asupra unor nave militare: Cine coordonează ancheta internațională

Cazul este instrumentat în cooperare la nivel european, sub coordonarea Eurojust, cu implicarea autorităților judiciare din Germania, Grecia și România. Ancheta vizează nu doar stabilirea faptelor, ci și identificarea unui eventual coordonator din umbră al operațiunii.

Au existat și alte nave vizate de sabotaj?

Anchetatorii încearcă să afle dacă cele patru nave militare ar fi fost singurele ținte sau dacă planul ar fi vizat și alte ambarcațiuni. Cei doi suspecți au fost arestați preventiv, iar investigațiile continuă pentru a stabili amploarea reală a rețelei din spatele acestui incident.

