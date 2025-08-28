Locuitorii satului Borosoaia, comuna Plugari (județul Iași), au descoperit miercuri dimineață că toate indicatoarele rutiere au dispărut de pe străzi. În total, au fost furate 10 semne de „STOP” și două de „Cedează trecerea”, împreună cu stâlpii metalici pe care erau montate, relatează .

Cine a furat indicatoarele rutiere

Autoritățile nu au identificat deocamdată niciun suspect, dar primarul comunei, Paul Mursa, spune că va depune plângere la poliție:

„Nu știm cine este responsabil pentru așa ceva, noi avem camere de supraveghere, dar nu peste tot în comună, pe orice străduță. Efectiv au furat țevile, le-au scos din pământ, 10 indicatoare de STOP și 2 indicatoare «cedează trecerea», ce erau amplasate în satul Borosoaia.

Străzile au fost asfaltate complet în satul respectiv, cu indicatoare, tot ce era necesar. La unii oameni degeaba le faci, pentru că nu știu să păstreze. Deocamdată, nu bănuim pe nimeni.

Nu avem dovezi, vom face și plângere la poliție, poate se va afla ulterior. Credem că sunt mai multe persoane implicate, nu doar una. Deja am dat comandă de alte indicatoare, plus lucrarea. Ajungem la o cheltuială de 3.000 de lei, bani pe care îi puteam folosi pentru altceva în comună”, a declarat Paul Mursa, primarul comunei Plugari.

Edilul a precizat că semnele au fost înlocuite din fondurile primăriei, investiția ridicându-se la câteva mii de lei – bani care ar fi putut fi folosiți pentru alte nevoi urgente ale comunității.

În același timp, în parcul din fața școlii au fost distruse băncile și gardul din plasă. Primarul face apel la cetățeni să sesizeze imediat autoritățile dacă observă acte de vandalism, amintind că legea pedepsește astfel de fapte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

Parc amenajat de Primărie, vandalizat

Nu este prima întâmplare nefericită din satul Borosoaia. În trecut, primăria a amenajat un parc nou pentru localnici, însă acesta a fost distrus în doar câteva săptămâni. Din păcate, în unele comunități, bunurile publice nu sunt îngrijite, ci distruse fără pic de justificare. Românii trebuie să înțeleagă că anumite lucruri trebuie să fie folosite de toată lumea.

„Nu este pentru prima dată când se întâmplă situații de acest fel în satul respectiv. În trecut, am mai modernizat un parc, cu mobilier nou, loc de joacă, tot ce era nevoie. Au luat băncile și au rupt tot gardul. Degeaba l-am făcut, că, în câteva săptămâni, arăta mai rău decât înainte. Este trist că se întâmplă astfel de lucruri în comunitatea noastră. Oamenii trebuie să înțeleagă că bunurile publice sunt pentru toată lumea și trebuie îngrijite. În satul Plugari nu avem astfel de probleme. Sper că, în cele din urmă, oamenii vor realiza că nu este în regulă ce se întâmplă și vor contribui pentru comunitate”, a mai precizat primarul Paul Mursa.