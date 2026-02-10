Industria apărării este ținta unui val masiv de atacuri cibernetice coordonate de guverne străine, avertizează Google. Hackerii nu mai vizează doar serverele companiilor, ci atacă direct telefoanele personale ale angajaților și site-urile de recrutare. Această strategie nouă transformă viața privată a specialiștilor în cea mai mare vulnerabilitate pentru securitatea națională, potrivit .

Cum este vizată industria apărării de atacuri cibernetice

Hackerii monitorizează victimele timp de săptămâni pentru a crea mesaje false extrem de credibile. Aceștia trimit e-mailuri care par a fi invitații la cursuri de prim-ajutor sau alerte de la școala copiilor. Scopul este infiltrarea pe dispozitivele personale, unde protecția este mult mai slabă decât la birou.

Analistul Google, Luke McNamara, explică cât de greu se detectează aceste atacuri:

„Este mai greu să detectezi aceste amenințări atunci când ele au loc pe sistemele personale ale angajaților. Se întâmplă în afara rețelelor. Componenta de personal a devenit una dintre temele majore.”

Ce tactici folosesc hackerii

Spionii cibernetici din Coreea de Nord sau Iran folosesc site-uri de angajare false pentru a fura date de acces. Aceștia se dau drept recrutori și folosesc inteligența artificială pentru a părea convingători. În unele cazuri, spionii au reușit chiar să fie angajați de la distanță în companii mari pentru a extrage informații secrete.

Ilona Khmeleva, expert în securitate, avertizează că riscul este acum unul global:

„Pe măsură ce tehnologiile și investițiile occidentale sunt integrate în Ucraina – inclusiv prin ajutor militar și proiecte industriale comune – numărul potențialelor victime se extinde dincolo de cetățenii ucraineni. Angajații companiilor străine, contractorii, inginerii și consultanții implicați în proiecte legate de Ucraina pot deveni, de asemenea, ținte, transformând această problemă într-una de securitate transnațională, nu doar națională.”, a declarat expertul în securitate Ilona Khmeleva,

Care sunt principalele grupări implicate în spionaj

Rusia și China sunt principalii actori care vizează genul acesta de activități. Hackerii ruși clonează site-urile marilor contractori militari și încearcă să spargă conturile de Signal sau ale militarilor. În același timp, grupările chineze trimit mesaje adaptate perfect locației și vieții personale a angajaților, vizând chiar și familiile acestora pentru a obține o breșă de securitate.