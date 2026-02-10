B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Avertisment Google: Angajații din industria apărării sunt țintele unei campanii globale de spionaj cibernetic

Avertisment Google: Angajații din industria apărării sunt țintele unei campanii globale de spionaj cibernetic

Flavia Codreanu
10 feb. 2026, 18:53
Avertisment Google: Angajații din industria apărării sunt țintele unei campanii globale de spionaj cibernetic
sursa foto: pexels.com
Cuprins
  1. Cum este vizată industria apărării de atacuri cibernetice
  2. Ce tactici folosesc hackerii
  3. Care sunt principalele grupări implicate în spionaj

Industria apărării este ținta unui val masiv de atacuri cibernetice coordonate de guverne străine, avertizează Google. Hackerii nu mai vizează doar serverele companiilor, ci atacă direct telefoanele personale ale angajaților și site-urile de recrutare. Această strategie nouă transformă viața privată a specialiștilor în cea mai mare vulnerabilitate pentru securitatea națională, potrivit digi24.

Cum este vizată industria apărării de atacuri cibernetice

Hackerii monitorizează victimele timp de săptămâni pentru a crea mesaje false extrem de credibile. Aceștia trimit e-mailuri care par a fi invitații la cursuri de prim-ajutor sau alerte de la școala copiilor. Scopul este infiltrarea pe dispozitivele personale, unde protecția este mult mai slabă decât la birou.

Analistul Google, Luke McNamara, explică cât de greu se detectează aceste atacuri:

„Este mai greu să detectezi aceste amenințări atunci când ele au loc pe sistemele personale ale angajaților. Se întâmplă în afara rețelelor. Componenta de personal a devenit una dintre temele majore.”

Ce tactici folosesc hackerii

Spionii cibernetici din Coreea de Nord sau Iran folosesc site-uri de angajare false pentru a fura date de acces. Aceștia se dau drept recrutori și folosesc inteligența artificială pentru a părea convingători. În unele cazuri, spionii au reușit chiar să fie angajați de la distanță în companii mari pentru a extrage informații secrete.

Ilona Khmeleva, expert în securitate, avertizează că riscul este acum unul global:

„Pe măsură ce tehnologiile și investițiile occidentale sunt integrate în Ucraina – inclusiv prin ajutor militar și proiecte industriale comune – numărul potențialelor victime se extinde dincolo de cetățenii ucraineni. Angajații companiilor străine, contractorii, inginerii și consultanții implicați în proiecte legate de Ucraina pot deveni, de asemenea, ținte, transformând această problemă într-una de securitate transnațională, nu doar națională.”, a declarat expertul în securitate Ilona Khmeleva,

Care sunt principalele grupări implicate în spionaj

Rusia și China sunt principalii actori care vizează genul acesta de activități. Hackerii ruși clonează site-urile marilor contractori militari și încearcă să spargă conturile de Signal sau Telegram ale militarilor. În același timp, grupările chineze trimit mesaje adaptate perfect locației și vieții personale a angajaților, vizând chiar și familiile acestora pentru a obține o breșă de securitate.

Tags:
Citește și...
Un bihorean a câștigat Jackpotul de Inimă Neagră la NetBet: „Voi investi în imobiliare”
Eveniment
Un bihorean a câștigat Jackpotul de Inimă Neagră la NetBet: „Voi investi în imobiliare”
Gorj: Fetiță de 4 ani, adusă la spital în comă și cu lovituri la cap. A fost deschis dosar penal pentru tentativă de omor
Eveniment
Gorj: Fetiță de 4 ani, adusă la spital în comă și cu lovituri la cap. A fost deschis dosar penal pentru tentativă de omor
Erori grave în spitale: Cum au ajuns dispozitivele medicale cu tehnologie nouă să pună viața pacienților în pericol
Eveniment
Erori grave în spitale: Cum au ajuns dispozitivele medicale cu tehnologie nouă să pună viața pacienților în pericol
Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
Eveniment
Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
UPDATE: Judecătorul propus de Nicușor Dan rămâne la CCR / Instanța a judecat cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la Curtea Constituțională
Eveniment
UPDATE: Judecătorul propus de Nicușor Dan rămâne la CCR / Instanța a judecat cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la Curtea Constituțională
Surse: Răsturnare de situație! Cui aparține, de fapt, drona găsită în stațiunea Mamaia
Eveniment
Surse: Răsturnare de situație! Cui aparține, de fapt, drona găsită în stațiunea Mamaia
Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani
Eveniment
Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani
Reacția lui Augustin Zegrean după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal înainte de o decizie pe legea pensiilor speciale: “E o problemă acolo”
Eveniment
Reacția lui Augustin Zegrean după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal înainte de o decizie pe legea pensiilor speciale: “E o problemă acolo”
Newsweek: Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate
Eveniment
Newsweek: Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate
Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi
Eveniment
Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi
Ultima oră
20:05 - NATO schimbă echilibrul conducerii militare în favoarea Europei. Ce rol va avea Germania în noile aranjamente
20:02 - Achiziție istorică pentru Italia: O operă rară de Antonello da Messina, cumpărată cu 15 milioane de dolari
19:53 - Băsescu, despre Consiliul de Pace al lui Trump: O șarlatanie susținută de șarlatanii mai mici de la noi. Mai și vrea câte un miliard de la găinile internaționale (VIDEO)
19:26 - Mira a primit un buchet impresionant de trandafiri. Cum s-a afișat artista după separarea de Levi Elekes
19:20 - UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv
19:19 - Băsescu: Toți îl înjură pe Bolojan, nimeni nu vrea să-i ia locul. Toți sunt conștienți că tot ei au generat criza (VIDEO)
18:51 - Ce ar fi făcut Băsescu în locul lui Bolojan: „Era mult mai bine, chiar dacă bugetarii se supărau” (VIDEO)
18:40 - Bulgaria se alătură „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Ce semnificație are decizia pentru securitatea regională
18:21 - Băsescu: Situația e mult mai rea și când văd sectoare întregi care cer mărirea salariilor… îți vine să spui ”ei pe ce lume sunt?”. Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o altă bătălie care nu se vede, dar care e gigantică (VIDEO)
18:16 - Momente grele pentru Larisa Udilă: Soțul ei a primit un diagnostic neașteptat după analizele de rutină