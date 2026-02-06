B1 Inregistrari!
Pavel Durov, fondatorul Telegram, este acuzat de Guvernul Spaniei că răspândește minciuni. Ce mesaj a transmis acesta

Flavia Codreanu
06 feb. 2026, 12:13
Pavel Durov, fondatorul Telegram. Sursa Foto: Captură Video/ YT - Lex Fridman
Cuprins
  1. Ce acuzații face guvernul spaniol către fondatorul platformei Telegram
  2. Ce declară fondatorul Telegram
  3. Ce a transmis guvernul spaniol

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a declanșat un conflict fără precedent cu autoritățile din Spania. Acesta a trimis un mesaj în masă tuturor utilizatorilor din această țară. Antreprenorul a criticat dur intenția guvernului de a restricționa accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, acuzând autoritățile că încearcă să transforme Spania într-un „stat de supraveghere”.

Ce acuzații face guvernul spaniol către fondatorul platformei Telegram

Surse guvernamentale afirmă că Durov folosește aplicația pentru a răspândi dezinformări și pentru a ataca instituțiile democratice. Oficialii spanioli susțin că intervenția miliardarului este un atac, menit să destabilizeze încrederea cetățenilor.

Spaniolii nu pot trăi într-o lume în care oligarhii străini din domeniul tehnologiei pot inunda telefoanele noastre cu propagandă după bunul lor plac, doar pentru că guvernul a anunţat măsuri de protecţie a minorilor și de aplicare a legii”, au transmis reprezentanții executivului.

Tensiunile au crescut și mai mult după ce Elon Musk s-a implicat. L-a numit  pe premierul spaniol un „totalitar fascist”. În acest context, autoritățile de la Madrid consideră că acțiunile lui Pavel Durov demonstrează exact de ce este necesară: o reglementare mai strictă a platformelor de mesagerie, care pot fi folosite ca arme de influență politică.

Ce declară fondatorul Telegram

Potrivit digi24, Durov a argumentat în mesajul său că verificarea obligatorie a vârstei ar distruge anonimatul utilizatorilor, iar datele personale vor fi mult mai ușor de colectat.

De asemenea, el susține că tragerea la răspundere a directorilor companiilor tech pentru conținutul postat de utilizatori va duce inevitabil la cenzură.

Ce a transmis guvernul spaniol

Guvernul spaniol contrazice declarația, amintind că Telegram a devenit un spațiu pentru activități infracționale grave, de la trafic de droguri la exploatarea minorilor, tocmai din cauza lipsei de moderare. Aceste acuzații nu sunt noi pentru Pavel Durov. Acesta a fost arestat la Paris în 2024 sub suspiciuni similare.

Proiectul de lege din Spania rămâne în discuție, însă acest schimb de replici marchează un punct de cotitură în modul în care statele europene gestionează influența directă a marilor platforme asupra opiniei publice.

