Industria IT se confruntă cu schimbări profunde într-un timp foarte scurt, avertizează experții.

Prin ce schimbări trece industria IT

„Pentru oameni ca fiul dumneavoastră, apropo, cărora li s-au promis acum patru ani că dacă vor merge să studieze informatica, vor avea parte de o carieră grozavă, situația s-a schimbat în ultimii patru ani”, a declarat profesorul Hany Farid de la UC Berkeley în timpul unui episod recent al podcastului „Particles of Thought” de la Nova. „Este uimitor.”

Este prea ușor să dai vina pe inteligența artificială pentru schimbările din industria IT, a spus Farid.

„Se întâmplă ceva în industrie”, a spus el. „Cred că este o confluență a mai multor lucruri. Cred că inteligența artificială face parte din ea. Cred că există o subțiere a rândurilor care se întâmplă, asta face parte din ea, dar ceva se pregătește.”

Dezvoltându-și comentariile, Farid a declarat pentru că cele mai bune locuri de muncă pentru absolvenții de informatică în acest moment nu sunt la „suspecții obișnuiți din Silicon Valley”.

„Întotdeauna am susținut că cele mai interesante aplicații ale informaticii nu se află la Facebook, Google și Amazon, ci la intersecția dintre informatică și alte domenii precum: descoperirea computațională a medicamentelor, imagistica medicală, neuroștiința computațională, finanțele computaționale, științele umaniste digitale, inclusiv arta și muzica, științele sociale computaționale, politica etc.”, a precizat Farid, adăugând că „o diplomă în informatică este mai mult decât simpla învățare a programării”.

Farid și gazda podcastului, astrofizicianul Hakeem Oluseyi, au discutat despre cum fiul lui Oluseyi, student în ultimul an la informatică, se luptă să găsească un loc de muncă în industria IT. Farid spune că vede același lucru desfășurându-se la Berkeley, care găzduiește unul dintre cele mai importante programe de informatică.

La ce trebuie să fie atenți cei care studiază domeniul IT

Directorul de produs OpenAI spune că studenții ar trebui să fie atenți la acest semn îngrijorător în programele de informatică

OpenAI prevede milioane de agenți IA „undeva în cloud” în doar câțiva ani – sub supraveghere umană.

„Studenții noștri au avut de obicei cinci oferte de internship în primii patru ani de facultate”, a spus Farid. „Ar fi absolvit cu salarii extrem de mari, oferte multiple. Aveau totul la dispoziție. Asta nu se întâmplă astăzi. Sunt fericiți să primească o singură ofertă de muncă.”

Dezbaterea privind viitorul industriei IT se desfășoară în Silicon Valley. Creșterea vibecoding-ului și a capacității inteligenței artificiale de a crea software de la sine nu a făcut decât să exacerbeze aceste îngrijorări. Președintele OpenAI, Bret Taylor, a declarat că studenții învață concepte în informatică care depășesc simple limbaje de codare.

De ce este importantă inteligența artificială

Farid, unul dintre experții mondiali în videoclipuri deepfake, a spus că i se cere adesea sfaturi. El a spus că ceea ce le spune studenților s-a schimbat.

„Ceea ce obișnuiam să le spun oamenilor este că vreți o educație largă”, a spus Farid în podcast. „Ar trebui să știți despre fizică, limbaj, istorie și filozofie, dar apoi trebuie să mergeți foarte, foarte adânc – adică, adânc, adânc într-un singur lucru, să deveniți foarte, foarte buni la un singur lucru. Acum, cred că le spun oamenilor să fie buni la multe lucruri diferite pentru că nu știm ce ne rezervă viitorul.”

Ca mulți alții din domeniul inteligenței artificiale, Farid a spus că cei care folosesc tehnologii inovatoare îi vor depăși pe cei care nu le folosesc.

„Nu cred că inteligența artificială îi va scoate din afaceri pe avocați, dar cred că avocații care folosesc inteligența artificială îi vor scoate din afaceri pe cei care nu o folosesc”, a spus el. „Și cred că se poate spune asta despre fiecare profesie.”