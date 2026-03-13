Acasa » Eveniment » Infecție nosocomială la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Ce spune managerul despre cei 4 morți

Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 17:15
Sursa foto: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt / Facebook
Cuprins
  1. Bacterie descoperită la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț
  2. De ce nu se închide Secția ATI de la Spitalul Județean din Piatra Neamț

Patru oameni au murit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț, unde a fost depistată o infecție nosocomială ce a infectat în total 16 pacienți. Managerul spitalului spune că a fost făcută dezinfecție în limitele posibilităților și că bolile grave pe care le aveau pacienții respectivi au fost sursa directă a deceselor, nu bacteria.

Bacterie descoperită la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț

Bacteria descoperită se numește Acinetobacter baumannii, iar focarul, în evoluție încă din luna ianuarie, a fost raportat în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Piatra Neamț.

16 pacienți au fost infectați, din care patru au murit. Aceștia din urmă, cu vârste între 61 și 84 de ani, aveau și alte boli grave, informează Digi24. Managerul spitalului spune că bolile au fost sursa directă a deceselor, nu bacteria.

Au fost luate măsuri de dezinfecție cu pacienții în saloane și a fost extinsă ancheta epidemiologică pentru a depista sursa infecției. Acum mai sunt doar doi bolnavi acolo. Sursa citată mai precizează că au fost luate măsuri inclusiv în legătură cu igiena mâinilor personalului.

De ce nu se închide Secția ATI de la Spitalul Județean din Piatra Neamț

„Nu putem vorbi să închidem secția de Terapie Intensivă a unui spital județean care deservește tot județul Neamț. Am fi absurzi să putem spune că putem închide secția de Terapie Intensivă la Spital Județean Piatra Neamț. Trebuie să găsim soluții în care să putem acorda și servicii medicale, dar în același timp să rezolvăm și aceste, să zicem, probleme care apar în ceea ce privește infecțiile asociate actului medical.

Nu se poate face dezinfecție așa cum trebuie, având în vedere că este o secție aglomerată. Singura soluție ca să putem face la ora actuală ar trebui limitat accesul sau să nu se mai interneze pacienți pe Terapie Intensivă la Piatra Neamț, să fie redirecționați, cu ajutorul factorilor implicați, acești pacienți în alte spitale. Am luat măsurile care se pot face la ora actuală privind situația actuală”, a declarat Alexandru Pătrașcu, managerul spitalului, pentru Digi24.

Conf. dr. Alexandru Patrașcu a venit și pe Facebook cu explicații suplimentare privind transparența în raportarea infecțiilor nosocomiale:

