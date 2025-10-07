B1 Inregistrari!
Infertilitatea în rândul femeilor. Ce cauze ascunse pot împiedica visul de a deveni mamă

Cuprins
  1. Ce boli pot duce la infertilitate
  2. Ce afecțiuni pot cauza infertilitatea în rândul femeilor
  3. Este sportul în exces o cauză ignorată a infertilității

Infertilitatea în rândul femeilor este o problemă tot mai des întâlnită, care afectează emoțional și fizic mii de femei din România. Deși cauze precum fumatul, consumul de alcool, vârsta înaintată sau folosirea anumitor metode contraceptive sunt deja cunoscute, medicii atrag atenția asupra unor factori mai puțin evidenți care pot reduce semnificativ șansele de a rămâne însărcinată.

Ce boli pot duce la infertilitate

Specialiștii atrag atenția că unele boli cu transmitere sexuală, precum gonoreea sau chlamydia, pot avea consecințe grave asupra sănătății reproductive a femeilor. Netratate la timp, aceste infecții pot duce la dezvoltarea Bolii Inflamatorii Pelvine (BIP), o afecțiune care deteriorează trompele uterine și poate compromite fertilitatea chiar și la mulți ani după vindecarea aparentă a infecției inițiale.

În cazul chlamydiei, riscul este deosebit de mare deoarece boala are adesea o evoluție asimpomatică, fără semne evidente care să determine femeia să meargă la medic. Astfel, inflamațiile și leziunile produse la nivelul aparatului reproducător sunt descoperite, de cele mai multe ori, abia atunci când femeia întâmpină dificultăți în a rămâne însărcinată.

Pe de altă parte, medicii subliniază că infecțiile vaginale obișnuite, cum ar fi candidoza sau vaginoza bacteriană, nu afectează fertilitatea, contrar credinței populare. Deși pot cauza disconfort și necesită tratament adecvat, aceste infecții nu produc leziuni la nivelul trompelor uterine și nu împiedică obținerea unei sarcini.

Ce afecțiuni pot cauza infertilitatea în rândul femeilor

Printre cele mai frecvente cauze medicale care pot afecta fertilitatea se regăsesc sindromul ovarului polichistic, endometrioza și miomul uterin, afecțiuni care pot bloca ovulația sau pot împiedica implantarea normală a embrionului.

De asemenea, femeile care suferă de boli autoimune, precum lupusul sau artrita reumatoidă, se pot confrunta cu dificultăți în a concepe, întrucât sistemul imunitar poate ajunge să atace sperma partenerului sau chiar ovulul fertilizat. Totodată, disfuncțiile tiroidiene pot perturba echilibrul hormonal, ducând la dereglarea ciclului menstrual și a procesului de ovulație.

Este sportul în exces o cauză ignorată a infertilității

Deși activitatea fizică regulată este esențială pentru menținerea sănătății generale și a echilibrului hormonal, excesul de sport poate avea efectul opus. Specialiștii avertizează că antrenamentele intense, efectuate mai mult de cinci ore pe săptămână, pot afecta funcționarea normală a sistemului reproducător feminin.

Efortul fizic exagerat determină organismul să producă mai mult cortizol, hormonul stresului, și să reducă nivelul de estrogen, ceea ce poate duce la deregleri hormonale, întârzierea ovulației sau chiar absența menstruației. În timp, aceste dezechilibre pot face concepția mult mai dificilă.

