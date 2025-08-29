B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie

Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie

Adrian Teampău
29 aug. 2025, 15:24
Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
Sursa foto: Facebook/ Andrei Mădălin Vasile

Proprietarii de autovehicule vor primi plăcuțele cu numerele de înmatriculare prin curier, la orice adresă din România. Măsura face parte dintr-un program de modernizare a serviciilor de înmatriculare auto.

Cuprins:

  • Cum vor fi eliberate plăcuțele de înmatriculare
  • Ce mai prevede actul normativ

Cum vor fi eliberate plăcuțele de înmatriculare

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a inițiat un program de modernizare și digitalizare a serviciilor publice destinate conducătorilor auto. Iar una dintre propunerile implementate este de a trimite plăcuțele de înmatriculare la orice adresă din România, printr-un serviciu de curierat. Costurile vor fi suportate de beneficiar.

Astfel, prin Ordinul MAI 132/2025, care va intra în vigoare din 17 septembrie, au fost propuse mai multe modificări ale regulilor referitoare la confecționarea și valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare. Noile reglementări au în vedere simplificarea și eficientizarea procesului de obținere a acestora.

Noile măsuri vor fi puse în aplicare în mai multe etape, pe măsură ce va fi dezvoltat sistemul informatic și platforma digitală privind furnizarea de servicii publice electronice pentru înmatricularea vehiculelor. Această activitate este gestionată de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Între altele, proprietarii de vehicule vor avea posibilitatea să opteze pentru livrarea plăcuțelor de înmatriculare la orice adresă de pe teritoriul României. Comenzile vor fi generate prin intermediul platformei informatice a DGPCI, iar acest lucru va elimina necesitatea prezentării solicitanților la ghișeele serviciilor publice comunitare.

Ce mai prevede actul normativ

O altă noutate pe care o aduce actul normativ constă în înregistrarea prefecturilor în Sistemul Național de Plată Online (SNEP). Totodată, este prevăzută eliminarea posibilității achitării contravalorii numerelor de înmatriculare la casieria DGPCI.

Datorită acestei măsuri, cetățenii vor putea plăti online toate tarifele aferente confecționării plăcuțelor de înmatriculare, permanente, de probă, temporare sau provizorii, inclusiv taxele pentru atribuirea unui număr preferențial și pentru păstrarea sau rezervarea unei combinații preferate.

Pe lângă facilitățile oferite publicului, este avută în vedere și digitalizarea fluxurilor de lucru interne. Mai multe tipuri de documente interne, de la comenzi de lucru și avize de însoțire, până la procese-verbale și situații centralizatoare, vor fi întocmite, stocate și transmise în format electronic. Această schimbare este menită să reducă birocrația și să ușureze activitatea serviciilor locale.

DGPCI a operaționalizat recent platforma care permite persoanelor fizice și juridice să efectueze online formalitățile aferente înmatriculării vehiculelor.

