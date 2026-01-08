Atac sângeros într-o comună din Brăila, unde un bărbat a încercat să-și omoare un consătean atacându-l cu un cuțit. a fost reținut și plasat în arest pentru tentativă de omor.

Un bărbat de 61 de ani judeţul Brăila a fost , fiind acuzat de tentativă la omor calificat. El este autorul unui atac sângeros care l-a vizat pe un consătean de-al său. Practic, agresorul i-a tăiat gâtul victimei sale, în urma unei dispute susține .

„La data de 7 ianuarie a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore un bărbat de 61 de ani, din comuna Ulmu, pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor calificat”, a transmis IPJ Brăila.

Potrivit sursei citate, incidentul s-a petrecut la data de 6 ianuarie, în jurul orei 17:45. Agresorul a avut un conflict cu un consătean, de aceeași vârstă, pe care l-a înjunghiat, cu un cuţit, în zona gâtului. Agresorul a fost reținut de polițiști, după comiterea faptei, iar ulterior a fost plasat în arest.

„La data de 8 ianuarie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi a dispus arestarea preventivă a bărbatului pe o perioadă de 30 de zile”, au mai transmis poliţiştii.

Poliția a fost sesizată după o zi

Victima a fost transporată la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția Orașului Făurei a fost sesizată cu privire la tentativa de omor la o zi după acest atac sângeros. Autoritățile au intervenit abia la o zi după ce au fost anunțate.

După sesizare, a dispus reținerea inculpatului pentru 24 de ore, începând cu seara zilei de 7 ianuarie.

El a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, iar cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat.