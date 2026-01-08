B1 Inregistrari!
Alimentul dulce care poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit

08 ian. 2026, 23:36
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce te poate ajuta mierea să-ți îmbunătățești starea de spirit
  2. La ce trebuie să fii atent când vine vorba de consumul de miere

Când ești stresat sau trist, poate fi dificil să prioritizezi alimentația sănătoasă. Însă, anumite alimente, cum ar fi mierea, pot crește capacitatea de concentrare sau chiar îmbunătăți starea de spirit.

De ce te poate ajuta mierea să-ți îmbunătățești starea de spirit

Mierea te poate ajuta să îți îmbunătățești starea de spirit nu doar prin gustul ei delicios, ci și prin aportul de nutrienți esențiali, inclusiv cei care benefici creierul.

De asemenea, mierea poate ajuta la gestionarea stresului. Este o sursă bogată de carbohidrați, în principal glucoză și fructoză, care mențin glicemia stabilă, ceea ce este important „deoarece scăderea glicemiei declanșează eliberarea de hormoni de stres, cum ar fi cortizolul și adrenalina”, a explicat dieteticianul Samantha Peterson, potrivit Real Simple. Când se întâmplă acest lucru în mod regulat, apar inevitabil iritabilitatea, anxietatea, insomniile și senzație de „oboseală”. Prin prevenirea scăderilor bruște ale glicemiei, mierea susține stabilitatea dispoziției și rezistența la stres.

Vorbim adesea despre stresul oxidativ în contextul unor afecțiuni precum bolile de inimă și cancerul. Cu toate acestea, stresul oxidativ poate afecta și starea de spirit. Însă, o veste bună este că poate fi combătut prin consumul de alimente bogate în antioxidanți, cum ar fi mierea.

„Mierea conține polifenoli și flavonoide, care acționează ca antioxidanți”, spune dieteticianul Alison Swiggard. „Antioxidanții ajută la neutralizarea stresului oxidativ, care poate deteriora celulele creierului”.

La ce trebuie să fii atent când vine vorba de consumul de miere

Deși mierea merită luată în considerare când vine vorba de îmbunătățirea stării de spirit, mai multă nu înseamnă întotdeauna mai bine.

„Mierea este totuși o sursă de zahăr, așa că modul în care o consumi contează”, spune Peterson.

Consumă 1 până la 2 lingurițe pe zi și folosește-o ca înlocuitor pentru îndulcitorii rafinați, mai degrabă decât ca adaos la alte zaharuri. Ar putea fi util să încorporezi mierea în mesele și preparatele pe care le consumi deja.

„Asocierea mierii cu proteine, grăsimi și fibre susține un nivel mai stabil al zahărului din sânge, o energie și o dispoziție mai stabile”, spune Swiggard.

De asemenea, este important să acorzi atenție calității mierii pe care o consumi.

„Tipurile crude, minim procesate, conțin mai mulți antioxidanți naturali, enzime și compuși benefici decât opțiunile puternic procesate”, spune Peterson.

