Ana Birchall demontează mitul invincibilității Liei Savonea. Termenii în care o descrie pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție

Adrian Teampău
08 ian. 2026, 22:25
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ana Birchall, despre Lia Savonea
  2. Ce a stat la baza conflictului
  3. Ana Birchall susține că Savonea poate fi doborâtă

Ana Birchall, fost ministru al Justiției, o descrie pe Lia Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, drept o persoană toxică, cu o influență malefică asupra sistemului judiciar.

Ana Birchall, despre Lia Savonea

Fostul ministru al Justiției a declarat că Lia Savonea are o influență malefică asupra sistemului de justiție din România. Ana Birchall susține că șefa ÎCCJ nu este o persoană puternică, invincibilă deoarece a reușit să o înfrângă de fiecare dată, cu argumente juridice, inclusiv la CCR. Birchall a făcut aceste declarații într-o emisiune la Europa FM.

Birchall a amintit despre disputele pe care le-a avut cu Lia Savonea pe vremea când aceasta din urmă conducea CSM. Ea a povestit că inclusiv Curtea Constituțională a confirmat, la acea vreme că a fost hărțuită, ca ministru al Justiției, de actuala șefă a Instanței Supreme.

„Doamna Savonea nu este la prima abatere sau prima tentativă de a uzurpa calităţile altei instituţii. Vă aduceţi aminte bătăliile mele cu dânsa? Eu îi solicit încă o dată preşedintelui CSM, că doamna fostă preşedinte nu s-a deranjat să răspundă la această întrebare care este de interes public. La interviul doamnei Savonea pentru preşedinte al ÎCCJ a fost întrebată de decizia CCR-ului în care s-a statuat negru pe alb că, în calitate de preşedintă a CSM,  a hărţuit un ministru a justiţiei, Ana Birchall şi că tot ce spunea acolo au fost minciuni izvorâte din frustrările personale ale doamnei Savonea la adresa doamnei Birchall, am încheiat citatul din decizia CCR-ului, Dorneanu, fostul preşedinte al CCR-ului, raportor. Deci vă daţi seama că nici măcar Dorneanu n-a putut să salveze”, a spus fostul ministru.

Ce a stat la baza conflictului

Ana Birchall a amintit că la baza conflictului pe care l-a avut cu Savonea a stat refuzul său de a accepta un anumit șef la secția specială. Este vorba despre instituția care ancheta magistrați. Potrivit spuselor sale, actuala șefă a ÎCCJ și-ar fi dorit pe cineva ușor de controlat care să îngroape dosarele de corupție.

„Eu vorbesc aici de un preşedinte în funcţie al CSM-ului care hărţuia un ministru al justiţiei. De ce? Că nu-i dădea voie să pună şef la secţia specială pe cineva ca să îngroape toate dosarele de corupţie. Eu nu i-am permis să bypasseze, să treacă peste atribuţiile ministrului, uzurpând, practic, atribuţiile ministrului justiţiei. Și trimitea puncte de vedere la Senat, prin care susţinea ca declaraţiile de avere să fie trecute la secret, şi uite că a obţinut acum acest lucru. În momentul de faţă, declaraţiile de avere nu mai eşti obligat să le publici şi nici măcar să mai completezi”, a adăugat fostul ministru al Justiţiei,

Întrebată, în emisiune, dacă Lia Savonea este atât de puternică încât să controleze întregul sistem de justiție, Birchall a negat. Ea a spus că șefa ÎCCJ are o influență malefică și este o persoană toxică. Potrivit spuselor sale, toxicitatea s-a manifestat prin maniera în care a ocupat teritoriul, în justiţie, în domenii şi în poziţii cheie, prin intermediul oamenilor pe care i-a delegat să ocupe diferite funcții.

„Nu e puternică, e toxică. Are o influenţă malefică asupra sistemului judiciar. (…) Prin maniera în care a ocupat teritoriul, cum îl numesc eu, în justiție. În domenii și în poziții-cheie, cu acele faimoase delegări. Pentru că resursa umană și modul de promovare în interiorul sistemului de justiție trebuie analizat cu atenție și venit cu măsuri concrete”, a subliniat Birchall.

Ana Birchall susține că Savonea poate fi doborâtă

Chiar dacă are o influență foarte mare și a reușit să plaseze oameni docili în funcții importante, Lia Savonea nu este de neînvins. Ana Birchall spune că a reușit să câștige toate disputele cu aceasta, în baza argumentelor juridice pe care le-a folosit.

Ea a precizat că influența și puterea șefei ÎCCJ depinde de ministrul Justiție. Dacă este onest, acesta va lua toate măsurile care se impun pentru ca justiția să fie funcțională și în serviciul public.

„Deci nu e neapărat puternică, că eu am bătut-o măr de fiecare dată, cu argumente juridice, inclusiv la CCR şi nu i-am dat voie. Deci depinde de tine dacă îţi asumi şi eşti un ministru care respectă legea. (..) Pentru că tu, în momentul în care eşti un ministru  al justiţiei, tu trebuie să te asiguri că ai o justiţie funcţională şi în serviciu public. Ori, dacă facem acum un sondaj printre ascultători, o să vedeţi că 90% o să spună că avem justiţie nefuncţională şi pe bună dreptate”, a completat ea.

