Scumpirile din ultimele luni i-au făcut pe români să fie mai atenți la ce pun în coșul de cumpărături. Însă, atenția cade pe preț, nu și pe ingredientele care sunt folosite la realizarea unor produse.

Cum au schimbat scumpirile coșul de cumpărături al românilor

O analiză a 150 de milioane de bonuri emise în decembrie de supermarketuri subliniază o tendință îngrijorătoare, dar și diferențe majore între regiuni, în ceea ce privește obiceiurile de consum. Luna trecută au crescut cantitățile cumpărate de mezeluri și conserve, aproape jumătate dintre cumpărători optând pentru aceste produse. Și, deși carnea de porc obișnuia să fie vedeta meselor festive, doar 26% dintre cumpărători au pus-o în coș. Însă, aici trebuie luat în considerare și faptul că mulți oameni nu petrec sărbătorilor acasă, deci nu trebuie să își facă propriile cumpărături. În plus, tradiția tăierii porcului este încă prezentă în anumite comunități.

Ce cumpără românii cel mai mult, în funcție de regiun

Oltenia se remarcă cu aproape o treime din vânzările de carne de porc în luna decembrie, un trend puternic și în sudul și sud-vestul țării. La polul opus, cumpără cel mai puțin porc, compensând însă prin achiziția de mezeluri ambalate și pește. 30% din vânzările naționale de mezeluri au loc în Capitală. În Nord-Est, preferințele se îndreaptă către conserve și pește, în acord cu tradițiile moldovenești, unde borșul de pește și saramura rămân preparate clasice, relatează Știrile ProTV.

Diferențele regionale se observă clar și la pâine. Oltenia conduce detașat, urmată de Muntenia. Aici, panificația domină coșul de cumpărături, reprezentând aproape o cincime din totalul achizițiilor din decembrie. În schimb, în centrul, vestul și nord-vestul țării, pâinea a fost cumpărată mai mult din brutării locale sau preparată acasă.

Când vine vorba de alte produse, coșurile de cumpărături se diversifică. Nord-Vestul se remarcă prin cea mai mare pondere de băuturi carbogazoase. Nord-Estul conduce la vânzările de ciocolată, fiind astfel regiunea cu cel mai mare apetit pentru dulce din România. Vestul a optat pentru cumpărături mai sănătoase, legumele fiind aici mai populare decât în orice altă regiune, iar Oltenia se situează pe primul loc la vânzările de iaurturi, lactate fermentate și ingrediente pentru .