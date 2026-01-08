B1 Inregistrari!
Hoții au făcut ravagii. Românii s-au întors din concediu și au găsit casele sparte. 900 de apeluri disperate la 112

Hoții au făcut ravagii. Românii s-au întors din concediu și au găsit casele sparte. 900 de apeluri disperate la 112

08 ian. 2026
Hoții au făcut ravagii. Românii s-au întors din concediu și au găsit casele sparte. 900 de apeluri disperate la 112
Cuprins
  1. Cum acționează hoții și de ce devin tot mai greu de oprit
  2. Cât de periculoasă este expunerea pe rețelele sociale

Pentru mulți români, revenirea din concediu a venit cu un șoc greu de imaginat. În timp ce proprietarii se bucurau de vacanță, hoții au profitat de absența lor și au acționat fără scrupule. Tâlharii au făcut ravagii, lăsând în urmă locuințe devastate, spații comerciale prădate și autoturisme grav avariate.

În doar câteva zile, aproape 900 de persoane au sunat disperate la 112. Acestea au cerut ajutor după ce au descoperit furturi sau distrugeri, potrivit antena3.ro.

Cum acționează hoții și de ce devin tot mai greu de oprit

Metodele folosite de hoți devin tot mai îndrăznețe și mai bine puse la punct. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere demonstrează acest lucru clar.

În județul Neamț, doi indivizi au fost filmați într-un magazin de bijuterii, unde s-au amestecat printre clienți și au sustras mai multe inele cu diamant. Tentativa de fugă a eșuat după intervenția agenților de pază. Unul a fost imobilizat pe loc, iar celălalt a fost prins de polițiști, blocat în trafic.

În lipsa pazei și a sistemelor de supraveghere, situațiile sunt mult mai grave. În județul Ilfov, un individ mascat a fost surprins sărind gardul unei locuințe, intrând în curte și pătrunzând în casă în liniște deplină. Același hoț a prădat mai mulți proprietari, fiind prins recent chiar înainte de a comite o nouă spargere. Specialiștii avertizează că sistemele de monitorizare pot oferi un avantaj important, însă infractorii se adaptează constant.

Cele mai multe lovituri au loc în perioada sărbătorilor și a vacanțelor. Atunci, oamenii sunt plecați de acasă sau mult mai puțin vigilenți. În doar câteva zile, polițiștii au reușit să prindă aproape 900 de infractori. Aceștia erau implicați în spargeri, furturi din magazine, săli de jocuri sau alte fapte similare.

Cât de periculoasă este expunerea pe rețelele sociale

Aparent inofensive, postările din mediul online pot deveni adevărate capcane pentru cei care le fac. Fotografii și clipuri din vacanță, publicate în timp real, le indică hoților că locuințele sunt goale și ușor de atacat. Polițiștii atrag atenția că această expunere crește considerabil riscul de a deveni victimă.

„Este foarte bine dacă vrem să facem lucru ăsta, s-o facem după ce ne întoarcem din concediu, dar nici atunci nu aş recomanda pentru că ne putem trez cu hoţii peste noi în casă”, a precizat Zelca Vasile, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiei.

În plus, nu doar casele sunt în vizorul infractorilor. În noaptea de Anul Nou, un bărbat de 31 de ani a fost prins în flagrant în timp ce încerca să fure dintr-un sex shop din Suceava. Un alt caz grav s-a petrecut în Slatina, unde un individ înarmat cu un cuțit a amenințat o angajată dintr-o sală de jocuri de noroc și a fugit cu 70.000 de lei, fiind capturat de polițiști a doua zi.

