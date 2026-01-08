B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Preparatul gătit de călugării de pe Muntele Athos. Este sățios, sănătos și gata în doar câteva minute

08 ian. 2026, 23:58
Cuprins
  1. De ce ingrediente este nevoie pentru rețetă
  3. Cum se pregătește varza cu orez

Călugării de pe Muntele Athos sunt cunoscuți pentru stilul lor de viață simplu, construit în jurul ideii de credință și rugăciunii. Traiul simplu se reflectă și în felurile de mâncare pe care le consumă. Alimentația lor se bazează în principal pe cereale, fructe, legume și pește, iar în perioadele de post, restricțiile sunt încă și mai stricte. Una dintre rețetele pe care o pregătesc frecvent este cea de varză cu orez. Sățios, gustos și simplu de realizat, preparatul este gata de consum în doar câteva minute. 

De ce ingrediente este nevoie pentru rețetă

Călugării de pe Muntele Athos își dedică viața credinței și liniștii interioare, debarasându-se de orice ar putea crea agitație înainte de a trece zidurile mănăstirii. Cei curioși să simtă măcar o fărâmă din ceea ce înseamnă să trăiești pe Muntele sfânt pot încerca un fel de mâncare frecvent gătit de călugării de acolo.

Este vorba despre orez cu varză, un fel de mâncare rapid de preparat, care nu necesită ingrediente complicate, dar care încântă prin savoare.

Ingrediente:

  • O varză mare;
  • O cană de orez;
  • Patru tulpini de țelină;
  • Două cepe;
  • Patru căței de usturoi;
  • Două foi de dafin;
  • 300 ml ulei;
  • Un pahar de vin roșu;
  • Două linguri de bulion;
  • Scorțișoară, după gust;
  • Sare, după gust;
  • Piper, după gust;
  • Chimen, după gust;
  • Oregano, după gust.

Cum se pregătește varza cu orez

Rețeta începe cu îndepărtarea frunzele exterioare ale varzei, curățarea cotorului și tăierea în fâșii subțiri. Tot la capitolul pregătirii ingredientelor intră și mărunțirea țelinei și tocarea cepei și usturoiului. Abia după ce toate legumele au ajuns în forma în care urmează să fie gătite, se pune totul la fiert.

Într-o oală în care a fost pusă suficientă apă pentru a acoperi toate ingredientele, se pun împreună fâșiile de varză, orezul, țelina mărunțită, ceapă și usturoiul tocate, foile de dafin, sare și ulei. Se lasă totul la fiert, în timp ce oala este acoperită de un capac, potrivit Click!.

Între timp, se prepară un sos din bulion, oregano, chimen, scorțișoară, piper și vin roșu. Acest amestec se va turna peste legumele fierte. Rezultatul: o mâncare sănătoasă, gustoasă, sățioașă și nu în ultimul rând, extrem de ușor de preparat.

