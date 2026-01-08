B1 Inregistrari!
Jaf de peste un milion de euro în Franța. Victima: bijutierul vedetelor

B1.ro
08 ian. 2026, 22:31
Sursa foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Ce prejudiciu a raportat celebrul bijutier după jaf
  2. Ce vedete au purtat bijuteriile create de Chris Aire

Chris Aire, un bijutier de renume internațional, ale cărui creații au fost purtate de vedete de la Naomi Campbell la LeBron James, a raportat un jaf major la locuința pe care o închiriase în Villefranche-sur-Mer, Franța.

Ce prejudiciu a raportat celebrul bijutier după jaf

Designerul susține că hoții i-au furat bijuterii în valoare de peste 1 milion de euro, dar și aproximativ 6.000 de euro în numerar.

Poliția a fost chemată la proprietatea de pe Boulevard Lazare-Settimelli în jurul orei 20:30. Anchetatorii nu au găsit urme de intrare prin efracție la fața locului, relatează Monaco Life.

Detectivii trebuie să stabilească dacă autorii dețineau informații despre faptul că Aire ocupa casa și existau bijuterii valoroase în apartament. Absența intrării prin efracție ridică semne de întrebare cu privire la modul în care s-a obținut accesul, dacă furtul a avut loc așa cum a fost raportat.

Villefranche-sur-Mer, acolo unde a avut loc presupusul jaf, situat între Nisa și Monaco, este o destinație populară printre bogații lumii,  atrași de peisajele pitorești și de proximitatea destinațiilor de lux ale Rivierei Franceze.

Ce vedete au purtat bijuteriile create de Chris Aire

Chris Aire și-a construit o reputație globală de-a lungul a aproape trei decenii în industria bijuteriilor de lux. Născut în Nigeria în 1964, Aire s-a mutat în Statele Unite în adolescență, lucrând la restaurante fast-food în timp ce urma facultatea în California și dormea în mașină.

După șase ani de ucenicie la un atelier de bijuterii din Los Angeles, Aire și-a lansat marca omonimă în 1996 cu doar 5.000 de dolari economisiți. Brandul său a început să-și câștige renumele după ce Aire l-a abordat pe starul NBA Gary Payton la un hotel, obținând o comandă de 50.000 de dolari.

Creațiile sale au fost purtate de vedete precum Angelina Jolie, Halle Berry, Will Smith, Clint Eastwood, 50 Cent, LeBron James și Shaquille O’Neal, printre numeroase alte celebrități din film, muzică și sport. De asemenea, a creat piese pentru evenimente importante, inclusiv Premiile Grammy.

