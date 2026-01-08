Președintele Volodimir Zelenski a avertizat, în discursul său din 8 ianuarie, asupra riscului unui de amploare. Acesta ar putea avea loc în noaptea de 8 spre 9 ianuarie și ar viza mai multe zone ale Ucrainei.

Ce avertisment transmite Zelenski populației

„Există informații că un alt atac rusesc masiv ar putea avea loc în seara asta. Este foarte important să fim atenți la alertele aeriene astăzi și mâine și să mergem mereu la adăposturi. Rușii nu s-au schimbat deloc. Încearcă să exploateze vremea. Am dat instrucțiuni Guvernului să asiste la maxim autoritățile locale și pe toți cei implicați.”, se arată în mesajul de liderul de la Kiev.

Cum afectează vremea extremă și atacurile situația din regiuni

Condițiile meteorologice s-au deteriorat accentuat la nivelul întregii țări, a precizat președintele. Fenomenele extreme au generat numeroase dificultăți pe drumuri, afectând circulația, dar și disfuncționalități serioase în rețelele de utilități.

„În regiunile Dnipro și Zaporizhzhia, după atacul asupra infrastructurii, situația cu electricitatea și serviciile esențiale a fost extrem de dificilă. Toate resursele necesare au fost desfășurate. Sunt recunoscător tuturor echipajelor de reparații, serviciilor municipale, Serviciului de Stat pentru Urgență al Ucrainei și tuturor companiilor energetice – lucrările continuă nonstop”, a spus Zelenski.

Care este situația actuală a infrastructurii energetice și a zonelor civile afectate

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că, în regiunea Zaporizhzhia, a fost restabilită conform programului stabilit pentru ziua de astăzi.

„Lucrările de restaurare continuă în Dnipro, Kryvyi Rih, Nikopol, Pavlohrad și alte orașe și comunități din regiunea Dnipro. Din păcate, au avut loc noi greve și astăzi – mai exact împotriva infrastructurii energetice și împotriva sectorului civil. În Kryvyi Rih, clădirile rezidențiale au fost lovite”, a mai declarat acesta.