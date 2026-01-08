B1 Inregistrari!
Prima zi de școală i-a prins pe elevi la schi, nu la ore. Ministerul Educației avertizează că absențele nu vor mai fi tolerate

Prima zi de școală i-a prins pe elevi la schi, nu la ore. Ministerul Educației avertizează că absențele nu vor mai fi tolerate

Ana Beatrice
08 ian. 2026, 22:47
Prima zi de școală i-a prins pe elevi la schi, nu la ore. Ministerul Educației avertizează că absențele nu vor mai fi tolerate
Sursă Foto: Inquam Photos / Casian Mitu
Cuprins
  1. De ce au rămas băncile goale în prima zi de școală
  2. Este școala prea permisivă cu absențele elevilor

Pentru mulți elevi drumul nu a dus azi spre școală, ci spre pârtie. Prima zi de cursuri după vacanța de iarnă a găsit sălile de clasă mai mult goale. Acest lucru arată că revenirea la rutina școlară a fost amânată de mulți elevi. În timp ce profesorii făceau prezența și încercau să reia ritmul orelor, în Poiana Brașov pârtiile erau pline. Schiurile și săniile au înlocuit ghiozdanele, iar vacanța a fost prelungită neoficial cu încă două zile.

Ministerul Educației atrage însă atenția că situația nu va fi tolerată. Scutirile medicale invocate pentru a justifica absențele nu vor fi acceptate.

De ce au rămas băncile goale în prima zi de școală

Prima oră de curs s-a transformat rapid într-un exercițiu de numărat absenți. În timp ce la clasele primare mai erau ocupate câteva bănci, în licee sălile au rămas aproape goale. Profesorii vorbesc despre lipsa de responsabilitate. De asemenea, aceștia atrag atenția asupra unei înțelegeri tacite între părinți și elevi, prin care absențele sunt tratate ca ceva firesc.

Elevii spun deschis că au ales să mai prelungească vacanța, invocând frigul, examenele sau faptul că joi și vineri „nu se face nimic important”.

Mulți recunosc că părinții le motivează absențele, iar unii chiar le mulțumesc diriginților pentru că au fost mai permisivi. În timp ce unii colegi sunt la schi în Italia, alții au ajuns pe pârtiile din Poiana Brașov, unde școala pare o grijă îndepărtată.

Nici cei mici nu se grăbesc să revină la cursuri, spunând că pentru ei școala începe abia de luni. Profesorii atrag atenția că, în multe cazuri, părinții au anunțat din timp pe grupurile claselor că elevii vor lipsi în primele două zile.

Este școala prea permisivă cu absențele elevilor

În multe unități de învățământ, la cursuri ajung doar jumătate sau cel mult două treimi dintre elevi, iar situația tinde să devină o normalitate. Andreia Bodea, director al Colegiului Ion Luca Caragiale, spune clar că absențele sunt trecute în catalog. La fel de previzibil este însă că acestea vor fi ulterior motivate. Fie vor fi acoperite prin scutiri medicale, fie prin cele 40 de absențe pe care părinții le pot justifica anual invocând motive personale.

La rândul său, Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, recunoaște că legislația românească este mai permisivă. În alte state, absențele din timpul școlii pot fi sancționate inclusiv cu amenzi.

„Sunt câteva exemple de genul ăsta, dar nu înseamnă că așa se petrece în toate țările din Occident, că există o poliție a elevilor care îi pândește în aeroporturi, dar într-adevăr la noi legislația e una puțin mai permisivă, chiar dacă avem prevederi în lege cu privire la situații care conduc la abandon școlar. Nu văd motive serioase uitându-mă pe fereastră să înregistrăm absenteism mare în București. Dar există! Da, probabil că da, fiecare școală își gestionează situația. Se pot motiva medical, se pot motiva într-un anumit număr fix și de către părinți”, a spus Sorin Ion, notează observatornews.ro.

În plus, orizontul următoarelor vacanțe este mereu aproape. Vacanța de schi începe în unele județe în februarie, urmează din nou pauze, vacanța de Paște la început de aprilie, apoi modulul final și vacanța de vară, din 20 iunie.

