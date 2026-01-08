B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
08 ian. 2026, 23:28
Sursă Foto: wikipedia
Cuprins
  1. Ce surprize pregătesc organizatorii pentru gala Globurilor de Aur
  2. Cine domină gala și ce producții au cele mai mari șanse la premii

Globurile de Aur 2026 aduc pe scena galei unele dintre cele mai sonore nume din industria divertismentului. Julia Roberts, Charli XCX și Snoop Dogg se află pe lista vedetelor invitate să participe activ la gală. Ei vor anunța laureații celei de-a 83-a ediții a prestigioaselor premii. Evenimentul va avea loc duminică, 11 ianuarie, la Los Angeles.

Ce surprize pregătesc organizatorii pentru gala Globurilor de Aur

Lista vedetelor care vor lua parte la gala Globurilor de Aur a fost dezvăluită de organizatori într-un comunicat oficial. George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis și Miley Cyrus se numără printre celebritățile confirmate. Li se alătură Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas și Kevin Bacon.

Aceștia vor urca pe scenă în calitate de prezentatori, într-un eveniment ce se anunță spectaculos. Ceremonia va fi difuzată în Statele Unite de postul CBS și pe platforma Paramount+. Rolul de gazdă al galei îi revine, pentru al doilea an consecutiv, comediantei Nikki Glaser.

Printre vedetele care vor participa la eveniment se numără Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Connor Storrie, Dakota Fanning, Dave Franco și Diane Lane. Li se alătură Hailee Steinfeld, Hudson Williams, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley și Kathryn Hahn. Prezența lor consolidează statutul galei drept unul dintre cele mai exclusiviste evenimente ale anului.

În cursa pentru trofee, filmul One Battle After Another pornește ca mare favorit, cu nouă nominalizări. Acesta este urmat de Sentimental Value, cu opt nominalizări, și Sinners, care a obținut șapte. Hamnet intră în competiție cu șase nominalizări, în timp ce Frankenstein completează topul cu cinci. Suspansul este garantat, iar competiția se anunță una strânsă până la finalul serii.

