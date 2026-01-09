Studenții îl acuză pe Bolojan că distruge învățământul universitar. I-au făcut o listă cu nemulțumiri

Stundenții sunt total nemulțumiți de haosul creat de Ilie Bolojan în învățământul universitar și îl acuză pe premier că nu își dă deloc interesul pentru ca educația superioară să se dezvolte. Ba dimpotrivă, o pune pe butuci.

Studenții au făcut o listă pentru Bolojan

Fără ministru, fără buget, cu burse mici și fără reduceri pe transportul feroviar. Așa au intrat studenții în anul 2026. Așa că îi aduc aminte premierului Bolojan că ar trebui să fie mult mai atent la învățământul universitar.

„- revenirea la reducerea de 90% pentru studenți la transportul feroviar intern pe toate rutele;

– revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

– creșterea procentului din salariul minim net din care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;

– reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;

– creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale.”, este lista cu solicitări transmisă de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România.

Vă e frică de un popor educat?

Aceasta este întrebarea pe care studenții i-o pun premierului Ilie Bolojan. O întrebare care vine ca o completare a nemulțumirilor reprezentanților ANOSR.

„Trecerea în noul an calendaristic, 2026, a avut loc sub următoarele aspecte în ceea ce privește învățământul superior:

– dreptul studenților la transportul feroviar a fost limitat de la 1 ianuarie 2025, reducerea de 90% fiind acum aplicabilă doar pe ruta centru universitar – domiciliu, eliminând astfel posibilitatea studenților de a se deplasa cu costuri reduse în scopul dezvoltării profesionale și personale (conferințe, comunicări științifice, stagii de practică, proiecte ș.a.m.d.), aspecte necesare și complementare procesului didactic.

– fondul de burse și protecție socială a fost redus cu aproximativ 52%, perioada de acordare a subvențiilor și burselor a fost diminuată de la întregul an calendaristic la 9 luni, iar studenții înscriși la învățământul cu taxă nu mai sunt eligibli pentru burse. Toate aceste măsuri au afectat direct gradul de accesibilitate și echitatea din învățământul superior, accentuând obstacolele deja existente în ceea ce privește continuarea studiilor.

– pentru rezolvarea temporară a problemei fondului de burse, în vederea acoperirii cazurilor sociale, deși tardiv, România a obținut aproximativ 60 de milioane de euro din Fondul Social European. Suma a fost aprobată în 17 decembrie 2025 de Comisia Europeană, dar încă nu avem detalii legate de modul în care aceste sume vor ajunge în universități și ulterior la studenți. În ciuda situației grave create studenților de Guvernul României, prin reducerea fondului de burse, forul executiv amână numirea unui nou ministru și astfel, momentul în care o parte dintre studenți vor beneficia de un sprijin pentru continuarea studiilor.

de asemenea, a atras atenția Guvernului României să nu neglijeze obligația de a asigura tuturor tinerilor un învățământ accesibil și echitabil și a solicitat să aloce, prin intermediul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, un fond de burse și protecție socială raportat la nevoile actuale ale studenților

– au apărut în spațiul public informații cu privire la intenția prim-ministrului României, domnului Ilie Bolojan, de a reduce cifra de școlarizare din învățământul superior, decizie care afectează în mod direct dezvoltarea socială și economică a statului și acționează împotriva țintei asumate de România și UE de a crește procentul de absolvenți de studii terțiare din populație.

– legile bugetului de stat întârzie, iar Guvernul României nu reacționează în niciun fel în fața solicitărilor comunității din educație de a acorda domeniului fondurile necesare pentru buna funcționare și dezvoltare, respectiv 15% din bugetul general consolidat

– (22.12.2025).”, arată ANOSR.

„Dacă vrei să distrugi un popor, nu ai nevoie de bombe, ci să-i distrugi învățământul superior.”, este concluzia trasă în comunicatul pe care studenții l-au transmis lui Bolojan.