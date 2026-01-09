B1 Inregistrari!
Studenții îl acuză pe Bolojan că distruge învățământul universitar. I-au făcut o listă cu nemulțumiri

Adrian A
09 ian. 2026, 10:51
Sursă foto: Captură video Observator
Stundenții sunt total nemulțumiți de haosul creat de Ilie Bolojan în învățământul universitar și îl acuză pe premier că nu își dă deloc interesul pentru ca educația superioară să se dezvolte. Ba dimpotrivă, o pune pe butuci.

Studenții au făcut o listă pentru Bolojan

Fără ministru, fără buget, cu burse mici și fără reduceri pe transportul feroviar. Așa au intrat studenții în anul 2026. Așa că îi aduc aminte premierului Bolojan că ar trebui să fie mult mai atent la învățământul universitar.

Aceasta este întrebarea pe care studenții i-o pun premierului Ilie Bolojan. O întrebare care vine ca o completare a nemulțumirilor reprezentanților ANOSR.

„Trecerea în noul an calendaristic, 2026, a avut loc sub următoarele aspecte în ceea ce privește învățământul superior:

– dreptul studenților la transportul feroviar a fost limitat de la 1 ianuarie 2025, reducerea de 90% fiind acum aplicabilă doar pe ruta centru universitar – domiciliu, eliminând astfel posibilitatea studenților de a se deplasa cu costuri reduse în scopul dezvoltării profesionale și personale (conferințe, comunicări științifice, stagii de practică, proiecte ș.a.m.d.), aspecte necesare și complementare procesului didactic. 

– au apărut în spațiul public informații cu privire la intenția prim-ministrului României, domnului Ilie Bolojan, de a reduce cifra de școlarizare din învățământul superior, decizie care afectează în mod direct dezvoltarea socială și economică a statului și acționează împotriva țintei asumate de România și UE de a crește procentul de absolvenți de studii terțiare din populație.

