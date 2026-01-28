România face pași spre tehnologii avansate de monitorizare seismică, inspirate de modelele folosite în state cu experiență majoră în domeniu. Cercetătorii români testează un sistem capabil să anticipeze replicile, imediat după producerea unui cutremur principal.

Cum încearcă cercetătorii să anticipeze replicile seismice

Specialiștii de la lucrează la un sistem care poate estima rapid riscul replicilor. Mecanismul este descris de cercetători ca un „radar” al replicilor, deoarece analizează datele din primele ore după seism.

Pe baza acestor informații inițiale, sistemul calculează probabilitatea apariției unor noi șocuri și își actualizează prognozele pe măsură ce sosesc date suplimentare.

De ce este importantă anticiparea și ce baze științifice are noul sistem

Echipa formată din Cristian Ghiță, Bogdan Enescu, Alexandru Marinus, Iren-Adelina Moldovan, Constantin Ionescu și Eduard Gabriel Constantinescu a testat soluția pe două cutremure moderate. Modelul folosește două legi clasice din seismologie, considerate esențiale pentru înțelegerea comportamentului replicilor după un eveniment major. Legea Omori–Utsu arată că numărul replicilor este foarte mare imediat după cutremur, urmând apoi o scădere treptată în timp. Legea Gutenberg–Richter explică de ce majoritatea seismelor sunt de magnitudine mică, în timp ce mari apar mult mai rar.

Deși momentul exact al unui cutremur major nu poate fi prezis, estimarea replicilor oferă un avantaj important imediat după seism. Aceste prognoze permit autorităților să identifice rapid zonele cu risc crescut și să adopte măsuri de protecție pentru populație. Serviciile de urgență pot aloca resurse acolo unde probabilitatea replicilor este mai mare, fiind pregătite să intervină fără întârzieri critice.

Unde se află principalele riscuri seismice din România

România este una dintre țările europene cu risc seismic ridicat, cea mai activă zonă fiind regiunea . Aici au loc cutremure adânci, uneori la aproape 200 de kilometri sub pământ, care pot atinge magnitudini considerabile. Chiar dacă epicentrul este departe de marile orașe, aceste seisme afectează frecvent Bucureștiul și alte centre urbane importante, scrie stiripesurse.ro.

Pe lângă acestea, există și cutremure crustale, mai superficiale, cu impact local, dar capabile să producă pagube semnificative.