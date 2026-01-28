B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România testează un sistem de anticipare a replicilor seismice, inspirat de modelele internaționale. Cum ar putea ajuta tehnologia la gestionarea riscului seismic

România testează un sistem de anticipare a replicilor seismice, inspirat de modelele internaționale. Cum ar putea ajuta tehnologia la gestionarea riscului seismic

Iulia Petcu
28 ian. 2026, 16:00
România testează un sistem de anticipare a replicilor seismice, inspirat de modelele internaționale. Cum ar putea ajuta tehnologia la gestionarea riscului seismic
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cum încearcă cercetătorii să anticipeze replicile seismice
  2. De ce este importantă anticiparea și ce baze științifice are noul sistem
  3. Unde se află principalele riscuri seismice din România

România face pași spre tehnologii avansate de monitorizare seismică, inspirate de modelele folosite în state cu experiență majoră în domeniu. Cercetătorii români testează un sistem capabil să anticipeze replicile, imediat după producerea unui cutremur principal.

Cum încearcă cercetătorii să anticipeze replicile seismice

Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului lucrează la un sistem care poate estima rapid riscul replicilor. Mecanismul este descris de cercetători ca un „radar” al replicilor, deoarece analizează datele din primele ore după seism.

Pe baza acestor informații inițiale, sistemul calculează probabilitatea apariției unor noi șocuri și își actualizează prognozele pe măsură ce sosesc date suplimentare.

De ce este importantă anticiparea și ce baze științifice are noul sistem

Echipa formată din Cristian Ghiță, Bogdan Enescu, Alexandru Marinus, Iren-Adelina Moldovan, Constantin Ionescu și Eduard Gabriel Constantinescu a testat soluția pe două cutremure moderate. Modelul folosește două legi clasice din seismologie, considerate esențiale pentru înțelegerea comportamentului replicilor după un eveniment major. Legea Omori–Utsu arată că numărul replicilor este foarte mare imediat după cutremur, urmând apoi o scădere treptată în timp. Legea Gutenberg–Richter explică de ce majoritatea seismelor sunt de magnitudine mică, în timp ce cutremurele mari apar mult mai rar.

Deși momentul exact al unui cutremur major nu poate fi prezis, estimarea replicilor oferă un avantaj important imediat după seism. Aceste prognoze permit autorităților să identifice rapid zonele cu risc crescut și să adopte măsuri de protecție pentru populație. Serviciile de urgență pot aloca resurse acolo unde probabilitatea replicilor este mai mare, fiind pregătite să intervină fără întârzieri critice.

Unde se află principalele riscuri seismice din România

România este una dintre țările europene cu risc seismic ridicat, cea mai activă zonă fiind regiunea Vrancea. Aici au loc cutremure adânci, uneori la aproape 200 de kilometri sub pământ, care pot atinge magnitudini considerabile. Chiar dacă epicentrul este departe de marile orașe, aceste seisme afectează frecvent Bucureștiul și alte centre urbane importante, scrie stiripesurse.ro.

Pe lângă acestea, există și cutremure crustale, mai superficiale, cu impact local, dar capabile să producă pagube semnificative.

Tags:
Citește și...
Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
Eveniment
Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte
Eveniment
Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte
Un minor român, acuzat de terorism. Ce ar fi făcut împreună cu alți trei tineri din Ungaria
Eveniment
Un minor român, acuzat de terorism. Ce ar fi făcut împreună cu alți trei tineri din Ungaria
Obiceiul matinal care îți poate salva sănătatea pe termen lung. Iată ce spune un cardiolog
Eveniment
Obiceiul matinal care îți poate salva sănătatea pe termen lung. Iată ce spune un cardiolog
Percheziții în cinci județe într-un dosar de fraudă cu fonduri publice de două milioane de lei. Ce mecanism ar fi folosit suspecții (VIDEO)
Eveniment
Percheziții în cinci județe într-un dosar de fraudă cu fonduri publice de două milioane de lei. Ce mecanism ar fi folosit suspecții (VIDEO)
Leguma care poate fi sprijin natural împotriva bacteriei Helicobacter pylori. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Leguma care poate fi sprijin natural împotriva bacteriei Helicobacter pylori. Iată despre ce este vorba
Surse: Ce s-ar fi găsit în microbuzul implicat în accidentul devastator din Timiș, cu suporteri ai PAOK Salonic. Noi detalii ies la iveală
Eveniment
Surse: Ce s-ar fi găsit în microbuzul implicat în accidentul devastator din Timiș, cu suporteri ai PAOK Salonic. Noi detalii ies la iveală
UPDATE VIDEO: Escrocherii cu agenția imobiliară. Apartamente vândute de mai multe ori. Opt persoane au fost păcălite
Eveniment
UPDATE VIDEO: Escrocherii cu agenția imobiliară. Apartamente vândute de mai multe ori. Opt persoane au fost păcălite
Fără apă caldă și căldură în sute de blocuri din Capitală. Ce spun locatarii și cum răspunde Termoenergetica
Eveniment
Fără apă caldă și căldură în sute de blocuri din Capitală. Ce spun locatarii și cum răspunde Termoenergetica
Cu câți ani poți să ieși mai devreme la pensie. Ce prevede legea în România
Eveniment
Cu câți ani poți să ieși mai devreme la pensie. Ce prevede legea în România
Ultima oră
16:56 - Ghid ruletă, blackjack & baccarat live 2026
16:47 - Un şofer român de TIR a aflat din presa italiană că a murit
16:43 - Toto Dumitrescu în fața unei noi decizii a instanței. Ce au stabilit judecătorii în dosarul accidentului
16:37 - Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte
16:21 - Ilie Niță, traseist politic cu probleme penale, a fost hirotonit preot. Cum explică Arhiepiscopia
16:02 - Marian Godină intră în competița Survivor, însă nu singur. Ce concurenți noi vor apărea în emisiune
15:59 - Vreme capricioasă în luna februarie. Episoadele de ger vor alterna cu perioadele de vreme primăvăratică
15:58 - Ilie Bolojan a fost primit cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. O temă sensibilă: Europa cu două viteze (VIDEO)
15:34 - Un nou val de concedieri. Compania a anunțat că va da afară aproximativ 16.000 de angajați: „Înțeleg că este o veste dificilă”
15:27 - VIDEO: Beneficii sociale considerate insuficiente pentru copiii cu dizabilități. Ce spune ministrul Muncii despre majorarea ajutoarelor