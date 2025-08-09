B1 Inregistrari!
Orașul în care prețul parcării se va tripla. Primar: „Proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea"

Orașul în care prețul parcării se va tripla. Primar: „Proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea”

Traian Avarvarei
09 aug. 2025, 21:53
Orașul în care prețul parcării se va tripla. Primar: „Proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea"
Sursa foto simbol: Pixabay

Tarifele pentru un loc de parcare se vor dubla sau chiar tripla de la 1 ianuarie 2026, în Târgu Jiu. Marcel Romanescu, primarul orașului, spune că e nevoie de această măsură ca administrația locală să facă rost de bani pentru finalizarea investițiilor a căror finanțare a fost oprită de Guvern.

Cuprins

  • Cu cât cresc prețurile pentru parcare în Târgu Jiu
  • Cum explică primarul din Târgu Jiu creșterea tarifelor la parcări

Cu cât cresc prețurile pentru parcare în Târgu Jiu

De la anul, șoferii care vor să beneficieze de locuri de parcare în intervalul orar 08.00 – 16.00 vor plăti de trei ori mai mult față de cât se plătește acum, iar dacă vor să aibă loc de parcare non-stop, prețul va fi dublu.

Tarifele se vor majora pentru parcările de noapte de la 120 la 260 de lei pe an. Parcările permanente vor costa peste 700 de lei pe an, informează Digi24.

Oamenii, evident, sunt nemulțumiți:
– „Este cam mult ce-i drept”.
– „Nu mi-a venit să cred când am auzit. Asta este, ce să facem”.
– „Nu ne mai permitem.. la 7 milioane și ceva.. ce să facem”.

Cum explică primarul din Târgu Jiu creșterea tarifelor la parcări

Primarul Marcel Romanescu spune că e nevoie de bani pentru investiții, după ce Guvernul a oprit finanțarea.

„360 de lei pe an, împărțit la 360 și ceva de zile ale fiecărui an, asta înseamnă 1 leu pe zi pentru un loc de parcare pe care îl ai rezervat. După cum bine vedeți, proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea. Fiecare autoritate locală trebuie să găsească soluții, astfel încât măcar acele proiecte pe care le-am început să le putem finaliza”, a declarat Marcel Romanescu.

