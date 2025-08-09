Tarifele pentru un loc de parcare se vor dubla sau chiar tripla de la 1 ianuarie 2026, în Târgu Jiu. Marcel Romanescu, primarul orașului, spune că e nevoie de această măsură ca administrația locală să facă rost de bani pentru finalizarea investițiilor a căror finanțare a fost oprită de Guvern.

Cuprins

Cu cât cresc prețurile pentru parcare în Târgu Jiu

Cum explică primarul din Târgu Jiu creșterea tarifelor la parcări

Cu cât cresc prețurile pentru parcare în Târgu Jiu

De la anul, șoferii care vor să beneficieze de locuri de parcare în intervalul orar 08.00 – 16.00 vor plăti de trei ori mai mult față de cât se plătește acum, iar dacă vor să aibă loc de parcare non-stop, prețul va fi dublu.

Tarifele se vor majora pentru de noapte de la 120 la 260 de lei pe an. Parcările permanente vor costa peste 700 de lei pe an, informează

Oamenii, evident, sunt nemulțumiți:

– „Este cam mult ce-i drept”.

– „Nu mi-a venit să cred când am auzit. Asta este, ce să facem”.

– „Nu ne mai permitem.. la 7 milioane și ceva.. ce să facem”.

Cum explică primarul din Târgu Jiu creșterea tarifelor la parcări

Primarul Marcel Romanescu spune că e nevoie de bani pentru investiții, după ce Guvernul a oprit finanțarea.

„360 de lei pe an, împărțit la 360 și ceva de zile ale fiecărui an, asta înseamnă 1 leu pe zi pentru un loc de parcare pe care îl ai rezervat. După cum bine vedeți, proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României Fiecare autoritate locală trebuie să găsească soluții, astfel încât măcar acele proiecte pe care le-am început să le putem finaliza”, a declarat Marcel Romanescu.