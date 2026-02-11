Invazie de șacali în sudul țării. Turmele, atacate noapte de noapte

Comunitățile din apropierea sunt în alertă după ce atacurile asupra animalelor din gospodării s-au înmulțit. Autoritățile analizează măsuri pentru limitarea populației.

Șacalii creează îngrijorare în mai multe zone din sudul țării, în special în comunitățile din apropierea Dunării, unde atacurile asupra animalelor din gospodării s-au înmulțit. Localnicii spun că prădătorii apar aproape în fiecare noapte, iar autoritățile analizează măsuri pentru limitarea lor.

Ciobanii reclamă pierderi însemnate

Extinderea rapidă a șacalului auriu a devenit o problemă tot mai vizibilă în sudul României. Specia, considerată extrem de adaptabilă și rezistentă, s-a răspândit accelerat în ultimii ani, profitând de lipsa prădătorilor naturali și de condițiile favorabile de mediu, scrie Click.

În multe localități de lângă Dunăre, oamenii spun că prezența acestor animale este constantă, mai ales pe timpul nopții. Turmele sunt atacate, iar în unele cazuri animalele sunt ucise chiar în apropierea gospodăriilor.

„Nu mai putem dormi liniștiți. În fiecare noapte îi auzim. Ne-au luat oi, au intrat după păsări. Dacă nu suntem atenți, rămânem fără animale”, a declarat un localnic pentru un ziar local.

Oamenii spun că șacalii vin în haite și devin tot mai greu de alungat.

Autoritățile cer intervenții mai ferme

Specialiștii explică faptul că șacalul auriu nu este, în mod obișnuit, un pericol direct pentru om, însă poate deveni agresiv în anumite condiții, mai ales în perioada de împerechere sau atunci când se deplasează în grupuri numeroase. Creșterea densității populației amplifică riscul atacurilor asupra animalelor domestice.

În comuna Călărași din județul Dolj, autoritățile locale cer măsuri mai ferme. Primarul Sorin Sandu consideră că metodele actuale nu sunt suficiente și susține că este nevoie de intervenții mai eficiente pentru reducerea efectivelor. Edilul a atras atenția asupra lipsei echipamentelor moderne, precum sistemele de termoviziune, care ar putea sprijini acțiunile de control.

Plan pentru capturarea a 400 de exemplare

În Delta Dunării, situația este atent monitorizată. Autoritățile au stabilit un plan de capturare a 400 de șacali până la sfârșitul anului. Până în prezent, au avut loc mai multe acțiuni în teren, iar zeci de exemplare au fost extrase.

Reprezentanții administrației Rezervației Biosferei spun că intervențiile sunt necesare pentru a menține echilibrul faunei și pentru a reduce presiunea asupra comunităților locale.

Potrivit estimărilor Institutului de Cercetare Delta Dunării, în biosferă trăiesc aproximativ 2.400 de șacali, un număr considerat ridicat. În aceste condiții, autoritățile încearcă să găsească un echilibru între protejarea biodiversității și siguranța locuitorilor.

Soluții alternative la capturare și vânătoare

Pe lângă metodele tradiționale de reducere a populației, cum sunt vânătoarea sau capturarea, specialiștii recomandă implementarea unor soluții non-letale. Printre acestea se numără instalarea de garduri electrice în jurul turmelor sau al gospodăriilor, montarea de sisteme de alarmă care să semnaleze prezența șacalilor, precum și construirea de adăposturi sigure pentru animale.

Experții subliniază că educarea ciobanilor și sprijinul tehnic, inclusiv utilizarea camerelor de supraveghere sau a sistemelor de termoviziune, ar putea contribui la prevenirea atacurilor fără a afecta populația de șacali pe termen lung. Oamenii din zonele afectate așteaptă însă soluții rapide, înainte ca situația să se agraveze.