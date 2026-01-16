B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ministrul Apărării susține că România este pregătită în cazul unui atac al Rusiei la Gurile Dunării. Miruță: „Armata Română nu este singură”

Ana Maria
16 ian. 2026, 15:29
Sursa foto: Facebook / @Radu Miruţă
Cuprins
  1. Ce a spus Miruță de un eventual atac al rușilor în zona Gurile Dunării
  2. Ce amenințări aduce Rusia pentru România
  3. Ce dovezi există despre activitățile militare și de sabotaj rusești în regiune

Ministrul Apărării susține că România este pregătită pentru un eventual atac a ruşilor la Gurile Dunării. Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Radu Miruță a subliniat: „Armata Română are un plan optim pentru a fi pregătită pentru orice conflict”.

Ce a spus Miruță de un eventual atac al rușilor în zona Gurile Dunării

El a adăugat că nu există riscul ca întreaga armată rusă să atace România, însă, activitățile Rusiei reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea țării noastre:

„Nu toată armata rusă va veni să atace România. Activitățile Rusiei reprezintă principalul risc pentru România. Ceea ce face Rusia în Ucraina este considerată principala amenințare atât militară, cibernetică, cât și hibridă. Planurile armatei sunt actualizate constant.

Armata Română are un plan optim pentru a fi pregătită pentru orice conflict care ar putea afecta interesele României. Armata Română nu este singură.”, a precizat Miruță la Antena 3 CNN.

Ce amenințări aduce Rusia pentru România

Declarațiile lui Radu Miruță vin în contextul în care președintele rus Vladimir Putin a amenințat, recent, că va obține „prin orice mijloace” controlul asupra teritoriilor ucrainene până la granița cu România. Joi, Putin a afirmat că Rusia va „elibera” regiunile Donbas și Novorossia. Termenul de „Novorossia” este folosit de Putin pentru a se referi la zonele din sud-estul Ucrainei, aflate la granița cu țara noastră.

„În orice fel de afirmație, președintele Putin trebuie luat în serios și contează foarte mult dacă o astfel de decizie ar fi pusă în aplicare de capacitatea de descurajare a partenerilor noștri din NATO.”, avertizează fostul ministru de externe Cristian Diaconescu.

Ce dovezi există despre activitățile militare și de sabotaj rusești în regiune

Pe lângă riscurile militare directe, serviciile de informații europene semnalează o creștere a atacurilor cibernetice și actelor de sabotaj. Poliția și Procuratura din Vilnius au anunțat că Serviciul de informații militare rus GRU este suspectat de tentativa de incendiere a unei fabrici din Lituania care furnizează echipamente armatei ucrainene. În acest caz, 6 persoane din diverse țări, inclusiv Rusia, au fost acuzate, iar grupul a încercat atacuri similare și în Polonia, România și Republica Cehă.

Un raport internațional indică faptul că Rusia testează „liniile roșii” ale NATO folosind „agenți de unică folosință”, o tactică menită să creeze instabilitate și să evalueze reacțiile alianței.

