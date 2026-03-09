B1 Inregistrari!
Investițiile în Dubai devin tot mai scumpe. Cât costă un apartament în 2026 și ce efect are războiul asupra prețurilor

Dubai a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai atractive orașe din lume pentru turiști și investitori. Dezvoltarea accelerată a metropolei a atras atenția oamenilor din toate colțurile lumii. Stilul de viață luxos și oportunitățile economice i-au determinat pe mulți străini, inclusiv români, să fie interesați de această destinație.

În prezent, contextul internațional marcat de conflicte și instabilitate influențează și piața imobiliară. Din acest motiv, prețurile apartamentelor pot varia în funcție de evoluția situației geopolitice.

De ce aleg tot mai mulți români să investească în apartamente în Dubai

În ultimii ani, interesul românilor pentru piața imobiliară din Dubai a crescut considerabil. Orașul s-a dezvoltat într-un ritm accelerat și a devenit unul dintre cele mai dinamice centre urbane din lume. Mulți români aleg să cumpere apartamente aici, atrași de oportunitățile de investiție și de stilul de viață modern pe care îl oferă metropola. Prețurile locuințelor diferă semnificativ în funcție de zonă, poziționare și tipul apartamentului.

Priveliștile spectaculoase către zgârie-nori și arhitectura impresionantă fac ca ideea de a avea o locuință în Dubai să fie extrem de tentantă. Chiar dacă este considerat un oraș al luxului, interesul pentru achizițiile imobiliare rămâne ridicat. Totuși, evoluția pieței este influențată și de contextul geopolitic actual, inclusiv de conflictele din regiune.

În 2025, de exemplu, s-au cumpărat cu aproximativ 40% mai multe apartamente decât în anul 2024. În prezent, comunitatea românească din Dubai este în continuă creștere, ajungând la aproximativ 10.000 de români stabiliți în acest oraș.

Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru un apartament în Dubai în 2026

Prețurile apartamentelor din Dubai diferă considerabil în funcție de zonă, dimensiune și facilitățile oferite de imobil. Deși piața imobiliară rămâne una foarte activă, evoluția costurilor este influențată și de contextul geopolitic actual. Conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite aduce incertitudine în regiune, iar efectele se resimt inclusiv în sectorul imobiliar.

Cele mai accesibile locuințe sunt studiourile, foarte căutate de investitori, care pot costa de la aproximativ 100.000 de euro și pot ajunge până la 175.000 de euro. Apartamentele cu o cameră sunt mai scumpe, cu prețuri care pornesc de la 150.000 de euro și pot ajunge chiar la 375.000 de euro, în funcție de zonă și dotări.

În cazul apartamentelor cu două camere, costurile cresc semnificativ, acestea variind între 250.000 și 750.000 de euro în zonele premium ale orașului, notează cancan.ro.

