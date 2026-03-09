Dubai a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai atractive orașe din lume pentru turiști și investitori. Dezvoltarea accelerată a metropolei a atras atenția oamenilor din toate colțurile lumii. Stilul de viață luxos și oportunitățile economice i-au determinat pe mulți străini, , să fie interesați de această destinație.

În prezent, contextul internațional marcat de conflicte și instabilitate influențează și piața imobiliară. Din acest motiv, prețurile apartamentelor pot varia în funcție de evoluția situației geopolitice.