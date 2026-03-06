Donald Trump a transmis că nu va exista nici un acord cu Iranul și că actualul război se va încheia doar cu o . El a dat asigurări că „Iranul va avea un viitor măreţ”.

Donald Trump cere capitularea necondiționată

nu au intenția de a încheia cu Iranul, din , decât în cazul unei capitulări. Donald Trump a declarat că nu va accepta un alt final pentru acest conflict în afară de „predarea necondiţionată”, transmite Reuters. Anunțul a venit la aproximativ o săptămână de la declanșarea conflictului.

„Nu va exista niciun acord cu Iranul decât în cazul unei capiturlări necondiţionate! După aceea, şi după alegerea unui lider (sau unor lideri) măreţ şi acceptabil, noi, împreună cu mulţi dintre minunaţii şi foarte curajoşii noştri aliaţi şi parteneri, vom lucra neobosit pentru a readuce Iranul de la limita distrugerii, făcându-l economic mai mare, mai bun şi mai puternic ca niciodată”, a scris Trump pe reţeaua Truth Social.

Trump a făcut aceste declarații la o săptămână după ce Statele Unite și Israelul au început să bombardeze Iranul. Mesajul a fost transmis pe platforma sa socială. El a dat asigurări că „Iranul va avea un viitor măreţ”.

„MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)”- (Să facem Iranul măreţ din nou) – a mai spus el, adaptând sloganul „Make America Great Again (MAGA)”.

SUA vrea să numească viitorul lider iranian

Donald Trump a provocat noi controverse după ce a declarat că vrea să fie implicat direct în alegerea viitorului lider al Iranului. El a comparat ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu cu lovitura din Venezuela. În acest sens, a declarat că alegerea fiului ayatolahului , la conducere, este inacceptabilă. Mojtaba Khamenei a supravieţuit atacurilor aeriene, iar media l-au dat ca viitor lider al Iranului. Informaţia a fost confirmată oficial.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran”, a susţinut Trump într-un interviu acordat publicaţiei Axios.

El a comparat situația din Iran cu cea din Venezuela, unde a numit-o în funcția de președinte pe vicepreședinta Delcy Rodriguez. Ea a preluat puterea, ca președinte interimar după ce Nicolas Maduro a fost capturat în urma unei operațiuni militare, în 3 ianuarie.

„Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum a fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela”, a insistat șeful de la Casa Albă.