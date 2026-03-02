B1 Inregistrari!
Vedetele din România care au investit milioane de euro în apartamente în Dubai: „E vrăjeală că dacă-ți iei acolo, te îmbogățești. Nu mai e ce-a fost” (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 11:59
Captură Video: FANATIK RO / YouTube
Cuprins
  1. Fiul Marinei Almășan are apartament în Dubai
  2. Cătălin Botezatu are apartament în Dubai la etajul 54
  3. Adi de la Vâlcea: Cred că am dat 260.000 de euro
  4. Cristi Borcea, dezamăgit de Dubai

Cristi Borcea, Cătălin Botezatu, Adi de la Vâlcea, Marina Almășan sau Claudia Puican și Armin Nicoară sunt doar câteva dintre vedetele din România care au investit milioane în apartamente din Dubai, considerat loc sigur până acum.

Fiul Marinei Almășan are apartament în Dubai

Marina Almășan a povestit că Victoraș Socaciu, stabilit în Dubai și angajat în IT, are un apartament cu două camere acolo pentru care, la un moment dat, plătea o rată de circa 2.000 de euro.

„Zăngăne geamurile unei locuințe, pe care fiul meu și-a cumpărat-o greu, cu credit la bancă, muncind câte 16 ore pe zi, dar și-a cumpărat-o singur. Tatăl său nu a avut cum să-i fie aproape, mama – nu a avut cu ce, exceptând susținerea necondiționată”, a spus Marina Almășan, potrivit Click!.

Iar Claudia Puican și Armin Nicoară și-au prezentat pe YouTube apartamentul pe care-l au în Dubai:

Cătălin Botezatu are apartament în Dubai la etajul 54

La rândul său, designerul Cătălin Botezatu s-a lăudat cu o locuință în Dubai, situată la etajul 54 al unui zgârie-nori.

„Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător. Este la etajul 54, are un view către ocean, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă. Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare”, spunea Cătălin Botezatu, la Antena Stars.

Adi de la Vâlcea: Cred că am dat 260.000 de euro

„Eu merg foarte mult în Dubai. Eu stau în Dubai, sunt rezident, am casa mea acolo. Merg oarecum ca acasă, am și afaceri acolo. Nu a fost o alegere, m-am dus acolo, mi-a plăcut și a fost dragoste la prima vedere și oportunitățile care sunt acolo. Nu e un secret, cred că am dat 260.000 de euro, am un studio, un fel de garsonieră”, s-a lăudat și Adi de la Vâlcea, la emisiunea Xtra Night Show.

Iar influencerița Larisa Udilă a investit într-un apartament aflat încă în construcție, informează Libertatea.

Cristi Borcea, dezamăgit de Dubai

Iar afaceristul Cristi Borcea a povestit că a cumpărat patru apartamente în Dubai, să scoată bani din ele, dar e dezamăgit de investiție.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. – de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român, Brânzei (n.r. – Mircea Brânzei). Ne-a zis «Domne, se dublează, se…». Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%. Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat. Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…, 2% îți rămân.

Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne, ia în Dubai, că e senzațional!». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. – să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, dezvăluia Cristi Borcea, anul trecut, pentru iamsport.ro.

