Ion Țiriac a pierdut procesul intentat României la CEDO pentru că presa a dezvăluit afacerile sale cu statul

Ion Țiriac a primito gra lovitură de imagine. Omul de afacere a pierdut procesul intentat României la CEDO pentru că presa a dezvăluit informații privind contractele sale cu statul.

Ce acuzații a adus Ion Țiriac

Miliardarul acuza un jurnalist și publicația Financiarul de defăimare pentru un articol scris în anul 2010, referitor la averile mai multor personalități române și datoriile acestora către statul român, printre care se număra și Țiriac.

„În hotărârea de cameră de astăzi în cazul Țiriac (cererea nr. 51107/16), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, în unanimitate, că nu a existat «nicio încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția europeană a drepturilor omului».

Curtea a constatat în special că, întrucât articolul a fost un amestec de judecată de valoare și a susținut declarații bazate pe fapte, nu a avut niciun efect negativ perceptibil asupra vieții reclamantului și, întrucât nu a fost scris cu rea-credință, constatarea instanțelor interne în favoarea jurnalistului și publicației fuseseră în conformitate cu Convenția”, se arată într-un comunicat emis marți de CEDO.

„Ion Tiriac a pierdut la CEDO procesul pe care l-a intentat Romaniei in fata Curtii de la Strasbourg. Omul de afaceri s-a plans ca i-ar fi fost incalcat dreptul la imagine, onoare si demnitate dupa ce un jurnalist a scris in 2010 despre afacerile sale cu statul. Tiriac l-a dat in judecata atunci si i-a pretins daune morale de 130.000 de euro.

A pierdut la toate instantele, iar in 2016 a dat in judecata si Romania, de asta data la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. CEDO a stabilit ca nu a fost incalcat articolul 8 din Conventie”, scrie Ovidiu Oanță.

Articolul care a declanșat scandalul

În 2010, un jurnalist de la ziarul național Financiarul a publicat un articol intitulat „Cincisprezece multimilionari și datoriile lor de un sfert de miliard de lei către stat – Rețeta succesului în afaceri este garantată atunci când afacerile sunt finanțate din fonduri publice sau nu se plătesc taxele ”.

Articolul se referea la datoria față de stat a celor 15 cei mai bogați oameni din România și includea fotografia lui Țiriac. Potrivit articolului, doar două persoane enumerate datorau mai mult decât Ion Țiriac.

Ion Țiriac și-a dat demisia de la Federația Română de Tenis

Ion Țiriac a revenit la afaceri, după ce în acest an și-a dat demisia din funcția de președinte al Federației Române de Tenis. Fostul sportiv a câștigat șefia FRT încă din primul tur, în data de 19 iunie 2019. 32 de voturi a primit omul de afaceri, urmat de Marius Vecerdea, cu 11 voturi, Ion Țupa, cu 3 voturi și Liviu Ursuleanu – 0 voturi.

Țiriac a fost primul român a cărui avere a trecut barieră de un miliard de euro. Anul trecut, averea sa era estimată la 1,2 miliarde de euro. În 2021, averea fostului tensimen a urcat cu 300 de milioane de euro, până la 1,5 miliarde de euro. Astfel, Țiriac a urcat pe locul 2.238 în topul celor mai bogați oameni din lume, potrivit Profit.ro. În 2020, omul de afaceri român era pe poziția 2.276.