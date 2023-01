Ion Țiriac, despre testamentul său / Care este averea magnatului

O parte din testamentul miliardarului Ion Țiriac a fost dezvăluită chiar de el. Averea colosală va fi împărțită în 33 de părți egale celor 33 de copii pe care îi are.

Deși după moartea lui Ion Țiriac fiecare copil va primi o parte din avere, doar 3 copii sunt legitimi.

Ion Țiriac a dezvăluit testamentul său

„Întotdeauna mi-au plăcut femeile, nu-mi explic de ce. Din cei 33 de copii ai mei, doar 3 sunt legitimi și au numele meu… Activele mele, însă, vor fi împărțite în 33 de felii egale și toată lumea va primi aceeași sumă”, a spus miliardarul Ion Țiriac.

În prezent, Ion Țiriac are active în jur de 2 miliarde de dolari, o sumă imensă chiar și pentru cele mai mari nume din lumea sportului, conform .

De asemenea, Țiriac este și un colecționar de mașini de lux: „Am toate Ferrari-urile care au ieșit, am toate Mercedes-urile care au ieșit, am toate Jaguar-urile care au ieșit, am și toate Porsche-urile care au ieșit”, a mai adăugat miliardarul.