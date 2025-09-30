B1 Inregistrari!
Vom doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian? Nicușor Dan a explicat cât de pregătită e România pentru scutul anti-drone vehiculat la nivelul NATO

Traian Avarvarei
30 sept. 2025, 23:59
Vom doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian? Nicușor Dan a explicat cât de pregătită e România pentru scutul anti-drone vehiculat la nivelul NATO
Nicușor Dan a explicat ce va face România dacă vreo dronă va mai intra în spațiul ei aerian. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. Ce va face România în cazul dronelor și avioanelor care intră ilegal în spațiul ei aerian
  2. Ce discuții există la nivelul NATO privind „scutul de drone”
  3. Ce a declarat ministrul Apărării despre doborârea dronelor

Nicuşor Dan a declarat că România are acum instituit un mecanism de reacție în cazul aeronavelor care intră ilegal în spațiul nostru aerian. Preşedintele a detaliat cum funcționează acest mecanism, punctând că în cazul dronelor reacția e „mai degrabă activă”, iar în cazul avioanelor cu pilot e „mai degrabă prudentă”. Totodată, Dan a dat o serie de explicații și despre conceptul ”drone wall” (”scutul de drone”) vehiculat la nivelul NATO.

Ce va face România în cazul dronelor și avioanelor care intră ilegal în spațiul ei aerian

„Operaţional, discuţia este: care e mecanismul de comandă când corpul străin intră deasupra teritoriului naţional. Şi, aşa cum am spus, legea veche nu avea, pentru că tipul acesta de ameninţare nu exista în momentul în care a fost făcută. Legea din mai 2025 a corectat-o, a definit aceste lucruri şi, după aceea, operaţional, a venit hotărârea CSAT care a împărţit pe cele patru categorii, cine acţionează în cazul dronelor – acţionează cel care are comanda locală, cel care are comandă în unitatea locală; pentru rachete – şeful Statului Major; pentru avioane militare cu pilot – şeful Statului Major; pentru avioane civile cu pilot – ministrul Apărării”, a declarat Nicuşor Dan la Euronews România, potrivit Agerpres.

Președintele a explicat apoi că dacă o dronă va intra în spaţiul nostru aerian, aceasta va fi doborâtă, dar în cazul aeronavelor cu pilot, abordarea va fi mai degrabă prudentă.

Ce discuții există la nivelul NATO privind „scutul de drone”

Întrebat despre conceptul „scutul de drone” vehiculat la nivelul NATO, președintele Nicușor Dan a dat o serie de explicații, punctând că nu poate intra în detalii.

„Sunt două chestiuni aici: o chestiune de echipament, care, cum am spus, este tehnică şi este discutată la nivelul miniştrilor apărării, şi este o chestiune operaţională pe care România avea o restanţă înainte de legea din mai şi acum, după legea din mai şi după lămurirea aspectelor operaţionale în CSAT, lucrurile sunt lămurite. Tehnic înseamnă capabilităţi militare care mai întâi să observe, cu timp rezonabil înainte, asta aşa vorbind grosier, înseamnă radare, şi capabilităţi de doborâre a celor care intră pe teritoriul naţional. Foarte, foarte pe scurt, asta înseamnă nişte echipamente pe care – vă daţi seama că lucrurile astea nu sunt publice – unele pe care le avem şi unele, în urma eforturilor din lunile următoare, o să le avem. (…)

Bineînţeles, tot Flancul Estic este apărat, armatele acestor ţări colaborează, aşa cum noi suntem în misiuni aeriene, alţii sunt în misiuni aeriene la noi, pe Flancul Estic din sud, din România. Pentru că acum dronele au devenit cumva subiectul, sunt echipamente care sunt specifice şi pentru observare şi pentru anihilare şi pe astea trebuie să fie făcute nişte ajustări”, a explicat Nicuşor Dan.

Ce a declarat ministrul Apărării despre doborârea dronelor

Amintim că, recent, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit în ședință pentru a stabili cine poate ordona măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”.

La finalul discuțiilor, Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a prezentat concluziile.

„În cazul dronelor, am stabilit prin Ordin de Ministru detaliat linia de comandă – cine și ce face. (…) Al treilea proiect se referă la cine ce comandă pentru a doborî aeronavele care încalcă spațiul aerian. Avem aeronave fără pilot, în cazul dronelor militare decizia e la comandantul misiunii, în conformitate cu regulile NATO.

La aeronave militare cu pilot decizia e coordonată și luată de comandant. Am văzut în Estonia, sunt niște pași graduali, iar distrugerea e în ultimă instanță, când aeronava nu părăsește spațiul aerian.

În cazul celor civile, decizia rămâne la ministru ca până acum. E o poveste veche de la 11 septembrie (2001), din acel moment în care lumea s-a schimbat”, a afirmat atunci ministrul Ionuț Moșteanu.

