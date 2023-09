Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt USR: O să atacăm proiectul fiscal la CCR. E un proiect fără cap și coadă, o tocăniță cu de toate (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR, a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1, prezentate de Gabriela Mihai, unde a anunțat că următorul pas pe care îl vor face este să atace proiectul fiscal la CCR.

„O să atacăm proiectul la CCR după ce vor curge cele 3 zile pentru o potențială moțiune de cenzură. Practic, joi la miezul nopții, se va scurge acest timp și vineri dimineață, proiectul va fi depus de către Departamentul Legislativ, la Secretariatul General, pentru ca grupurile parlamentare să își poată exercita dreptul de atac la Curtea Constituțională. Și vineri vom depune și acest atac la Curtea Constituțională.

Juriștii noștri deja lucrează la el, de săptămâna trecută. Am văzut între timp și punctul de vedere al Ministerului Justiției pe acest proiect al lui Ciolacu, un punct de vedere, un aviz pozitiv, în final, că așa a vrut doamna Gorghiu. Ministrul a numit al aviz pozitiv cu observații, dar practic sunt 40 de pagini prin care specialiștii tehnici din Ministerul Justiției desființează acest proiect al lui Ciolacu și Ciucă, acest proiect PNL-PSD, de creștere a taxelor. E un proiect fără cap și coadă, o tocăniță cu de toate. În mod normal, oricâte derapaje am văzut până acum de la Curtea Constituțională, nu cred că poate să-l mai țină în brațe pe Ciolacu cu acest proiect. Noi pregătim documentul, cum spuneam, sesizarea de neconstituționalitate și vom depune acest document vineri”, a declarat Moșteanu.

„Am transmis poze cu portbagajul lui Buzatu”

Moșteanu a vorbit și despre , cu care s-au prezentat membri ai USR, în Parlament.

„I-am transmis mai multe mesaje pe care le-au transmis românii. Am transmis poze cu portbagajul lui Buzatu. Iată, banii aceia pe care i-a văzut toată țara, 1.250.000 de lei, pentru că Ciolacu și cu Ciucă cresc taxele românilor, bagă bani în buzunarul românilor care muncesc pentru a plăti practic zeci, sute mii de buzați din ăștia prin toată țara care sunt mufați la banii publici, pentru că România are bani, bugetul are bani, numai că este risipit într-o inconștiență criminală de acești guvernanți, de ani de zile. I-am pus mai multe mesaje acolo. Le-am pus un mesaj și PNL-iștilor.

Să-și facă curaj să nu mai fie, măcar pentru o zi, să nu mai fie Ciolacu șeful lor. Nu au acest curaj, au stat cuminți în bănci acolo și practic sunt mesajele românilor. Noi, USR, suntem de partea celor care muncesc, oamenilor cinstiți, acești oameni cinstiți care, după intrarea în vigoare a acestei legi, ar trebui să plătească taxe mai mari, să plătească mai mult pe alimente, mai mult pe ratele la bănci, antreprenorii cinstiți români ar trebui să plătească mai multe taxe pentru, cum spuneam, a-și alimenta PNL și PSD buzații din toată țara”, a mai spus politicianul.

„UDMR au calculele lor politice”

Întrebat dacă este dezamăgit de ideea UDMR-ului de a nu se alătura unui eventual demers de depunere a unei moțiuni de cenzură, Moșteanu a răspuns că “UDMR au calculele lor politice”.

„UDMR au calculele lor politice, nu pot să spun că sunt dezamăgit sau nu. Au spus de la început că vor să vadă varianta finală. Au electoratul lor, primarii lor, calculele lor politice. Nu suntem același partid și nu putem să-i judecăm. Au ales această variantă, în definitiv, cum spuneam mai devreme, și Kelemen Hunor e un exercițiu, o moțiune în configurația actuală a Parlamentului ar fi fost un exercițiu frumos mediatic câteva zile la televizor, dar PNL și PSD au și susținerea minorităților, au peste 60 % în momentul ăsta în Parlament. Moțiunea n-ar fi avut nicio șansă. O șansă reală are demersul nostru de a ataca la CCR și a opri acest proiect cu mâna Curții Constituționale. Cu o sesizare bine făcută, bazându-ne pe toate argumentele care ne-au venit și dinspre mediul de afaceri, și de la colegii noștri juriști, și cum spuneam, și din avizul Ministerului Justiției, aviz care, atenție, nici măcar nu este public, a ajuns cumva așa, pe diverse căi la noi, pentru că nu au nici măcar atâta curaj să facă publice aceste avize care au stat în spatele acestei mârșăvii de legi”, a declarat purtătorul de cuvânt al USR.