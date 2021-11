IPS Teodosie, mărturisire despre Arsenie Boca: Am vrut să îl cunosc şi el nu m-a primit. Am rămas cu o rană (VIDEO)

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a susținut că a vrut să-l cunoască pe Arsenie Boca, dar acesta l-a refuzat. „Am rămas cu o rană”, a mărturisit el.

IPS Teodosie, despre Arsenie Boca

Întrebat la Radio Dobrogea dacă are ceva împotriva canonizării lui Arsenie Boca, IPS Teodosie a răspuns: „Nu am nimic. Eu nu l-am cunoscut. Eu am vrut să îl cunosc şi el nu m-a primit. Atât… Am rămas cu o rană. M-am dus să-l cunosc şi nu m-a primit. Atât pot să spun“.

Preotul Eugen Tănăsescu, cel care realizează emisiunea, a precizat că Biserica e cea care va decide în privința canonizării.

IPS Teodosie, un ”personaj” controversat

IPS Teodosie s-a făcut remarcat în ultima vreme prin declarațiile sale antivaccin, dar și pentru faptul că Arhiepiscopia pe care o conduce a început să primească de la credincioși pomelnice online, pe care aceștia trebuie să le achite prin PayPal.

Preotul a îndemnat oamenii să nu accepte vaccinarea anti-COVID-19 pentru că serul „nu-i asumat de nimeni și sunt atâtea urmări negative”.

„Poziția Bisericii Ortodoxe Române a fost și rămâne una exemplar echilibrată de realism și deplin favorabilă vaccinării recomandate de medici, al căror sfat trebuie să îl urmăm fiecare în parte”, a reacționat Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.