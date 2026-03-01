IPS Teodosie trebuie să elibereze în 23 de zile vila arhierească din Constanța. Asta deoarece atunci expiră decretul emis în urmă cu 50 de ani de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, care prevede darea în folosință gratuită a acestei vile către Arhiepiscopia Tomisului.

Vila are 600 mp și e monument istoric. Ea va reveni în proprietatea statului

Vila are peste 600 mp, este clasată monument istoric și e cunoscută sub numele de Casa ”Nicolae Pilescu”. Ea a servit drept reședință oficială a lui Teodosie. Din 23 martie, clădirea se va întoarce în proprietatea statului și administrarea municipiului Constanța.

„După expirarea perioadei de 50 de ani, dreptul de folosință gratuită al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului proprietate de stat, situat în municipiul Constanţa, str. Bulevardul Elisabeta nr. 21, judeţul Constanţa, compus din teren în suprafaţă de 366 mp și construcţii în suprafață desfășurată de 620,42 mp, conform prevederilor art. 350 alin. (2) lit. e) din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept, fără a fi nevoie de un act administrativ suplimentar de revocare sau de preluare, iar imobilul revine în proprietatea statului român şi în administrarea municipiului Constanţa”, a transmis Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru

Clădirea a aparţinut medicului comunei (oraşului) Constanţa, Nicolae Pilescu, și a fost construită în 1903, într-o combinaţie de stiluri arhitectonice neoclasic, rococo şi Art Nouveau. Ea este dispusă pe două nivele asimetrice.

Dobrogea Live mai notează că recent au avut loc lucrări de construire la interior, intervenție interzisă fără avizul Direcției Județene pentru Cultură.