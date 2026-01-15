Un român de 27 de ani este cercetat penal în Italia, fiind suspectat că a încercat să incendieze o tinichigerie auto la scurt timp după ce a fost concediat. a fost sprijinită decisiv de imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Măsuri preventive: arest la domiciliu pe timpul nopții

Miercuri, 14 ianuarie, carabinierii din Stația San Felice sul Panaro au pus în aplicare o ordonanță prin care bărbatul nu are voie să părăsească localitatea de domiciliu și trebuie să stea în arest la domiciliu în intervalul 22:00-06:00.

Măsura a fost dispusă de judecătorul pentru investigații preliminare al Tribunalului din Modena, la solicitarea Parchetului, pentru tentativă de incendiere, potrivit publicației Modena Today.

Camerele de supraveghere, cheia anchetei

Incidentul s-a produs în noaptea de 18 octombrie 2025, când carabinierii și pompierii au intervenit la tinichigeria auto din Camposanto. În urma incendiului, au fost avariate motorul electric al porții și o parte a gardului perimetral.

Ancheta a scos la iveală urme de lichid inflamabil, indicând o acțiune intenționată. Analiza imaginilor de supraveghere și declarațiile victimei au permis identificarea vehiculului suspectului în apropierea locului incendiului. Aceste probe au condus la acumularea unor indicii grave de vinovăție împotriva fostului angajat.

„Din furie și frustrare după concediere”

Un element incriminator suplimentar a rezultat în urma unei percheziții domiciliare efectuate pe 19 noiembrie 2025. Ancheta a condus la ridicarea articolelor de îmbrăcăminte pe care bărbatul le-ar fi purtat în momentul comiterii faptei.

În cadrul audierii preventive, românul ar fi declarat că a acționat „din furie și frustrare după concediere”, oferind astfel un posibil motiv pentru tentativa de incendiere. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului din Modena.

Cazuri asemănătoare în Europa

Un incident similar a avut loc anul trecut în Austria, unde un român de 33 de ani a provocat falimentul fostului angajator, oprind sistemul de încălzire într-o hală de creștere a puilor, ceea ce a dus la moartea a aproximativ 1.000 de păsări.