Eveniment » Tentativă de omor pe stradă. Profesor înjunghiat în timp ce mergea la școală. Poliția din Craiova a deschis o anchetă

Tentativă de omor pe stradă. Profesor înjunghiat în timp ce mergea la școală. Poliția din Craiova a deschis o anchetă

Adrian Teampău
14 ian. 2026, 12:33
Poliția Sursa foto: b1tv.ro
Cuprins
  1. Dosar penal deschis de poliția din Craiova
  2. Anchetatorii caută agresorul

Poliția din Craiova a deschis un dosar penal după ce un profesor al  Colegiului Național Pedagogic „Ștefan Velovan” a fost atacat pe stradă. Incidentul foarte grav s-a petrecut în timp ce bărbatul mergea spre școală.

Dosar penal deschis de poliția din Craiova

Atacul a avut loc în urmă cu aproape o săptămână, în dimineața de joi, 8 ianuarie, iar bărbatul a depus o sesizare. Profesorul a fost atacat în timp ce se deplasa spre locul de muncă. Poliția din Craiova face cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Pe baza probatoriului administrat până în prezent, ancheta vizează comiterea infracțiunii de tentativă de omor.

Potrivit autorităților, victima se afla în jurul orei 05:30 pe strada Doljului, în apropierea intersecției cu strada Amaradia. Acesta a fost surprins din spate de o persoană necunoscută. Victima l-a descris pe agresor care purta haine închise la culoare și avea capul acoperit cu cagulă. Din acest motiv, agresorul nu a putut fi identificat imediat.

În timpul atacului, cadrul didactic a fost lovit de douăsprezece ori cu un cuțit, în mai multe zone ale corpului. El a suferit răni care au necesitat intervenție medicală de urgență.

„Ulterior atacului, persoana vătămată a solicitat sprijin medical prin apelarea SNUAU 112, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a transportat victima la spital, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat emis de Parchetul Județean.

Anchetatorii caută agresorul

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a precizat că cercetările se desfășoară în stadiu „in rem”, vizând fapta. Anchetatorii de la poliția din Craiova nu au formulat acuzații împotriva unei persoane anume. Agresorul este căutat de polițiști, însă este greu de identificat.

În cadrul anchetei au fost administrate mai multe mijloace de probă. Aceste probe au permis investigatorilor să contureze un cerc de suspecți, însă identitatea atacatorului nu a fost încă stabilită

