Nu doar adicțiile au fost măsurate în cadrul studiului, ci și starea de sănătate autopercepută. Rezultatele au indicat o stare de sănătate psihologică bună a adolescenților români (63), peste media europeană (59), unde cel mai mare scor a fost 77, iar cel mai mic – 43. România s-a clasat pe poziția a 12-a din 37 de țări în care s-a realizat studiul.

Analizat din punct de vedere al sexului, băieții din România au scoruri mai mari (74) decât fetele (53).

Rezultatele, deși nu foarte sumbre, semnalează anumite probleme la nivel de societate, important de înțeles și corectat. Pe de-o parte, discrepanța mare dintre scorurile înregistrate de băieți și cele înregistrate de fete, și pe de altă parte, lipsa unei corelații între adicții și sănătatea mintală.

Măsurile luate la nivelul Ministerului Educației

, în colaborare cu și Direcția Generală pentru Sprijinirea Reformelor Structurale a Comisiei Europene (DG REFORM), implementează proiectul „Politici și resurse pentru școli sigure și suportive”. Obiectivul principal este promovarea unui mediu școlar sănătos și sigur în care învățarea socială și emoțională se îmbină în mod activ cu sprijinul psihosocial și sănătatea mintală.

Proiectul în urma raportului „Analiza stării de bine și a sănătății mintale în rândul copiilor din învățământul gimnazial în România” (lansat în luna septembrie 2025), recomandările acestui raport fiind transmise grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor școlare destinate învățământului liceal.