30 nov. 2025, 09:43
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Care sunt adicțiile adolescenților români
  2. Pe ce loc se clasează România în Europa din punct de vedere al sănătății mintale a adolescenților
  3. Măsurile luate la nivelul Ministerului Educației
  4. Cine a realizat studiul privind adicțiile adolescenților

Un studiu privind adicțiile adolescenților scoate la iveală rezultate îngrijorătoare.

Care sunt adicțiile adolescenților români

Studiul ESPAD 2024 (Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) arată că aproximativ 69% din elevi joacă în fiecare zi jocuri online, 30% au luat deja contact cu alcoolul, iar 13% au fumat, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării.

Pe ce loc se clasează România în Europa din punct de vedere al sănătății mintale a adolescenților

Nu doar adicțiile au fost măsurate în cadrul studiului, ci și starea de sănătate psihologică autopercepută. Rezultatele au indicat o stare de sănătate psihologică bună a adolescenților români (63), peste media europeană (59), unde cel mai mare scor a fost 77, iar cel mai mic – 43. România s-a clasat pe poziția a 12-a din 37 de țări în care s-a realizat studiul.

Analizat din punct de vedere al sexului, băieții din România au scoruri mai mari (74) decât fetele (53).

Rezultatele, deși nu foarte sumbre, semnalează anumite probleme la nivel de societate, important de înțeles și corectat. Pe de-o parte, discrepanța mare dintre scorurile înregistrate de băieți și cele înregistrate de fete, și pe de altă parte, lipsa unei corelații între adicții și sănătatea mintală.

Măsurile luate la nivelul Ministerului Educației

Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu UNICEF și Direcția Generală pentru Sprijinirea Reformelor Structurale a Comisiei Europene (DG REFORM), implementează proiectul „Politici și resurse pentru școli sigure și suportive”. Obiectivul principal este promovarea unui mediu școlar sănătos și sigur în care învățarea socială și emoțională se îmbină în mod activ cu sprijinul psihosocial și sănătatea mintală.

Proiectul în urma raportului „Analiza stării de bine și a sănătății mintale în rândul copiilor din învățământul gimnazial în România” (lansat în luna septembrie 2025), recomandările acestui raport fiind transmise grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor școlare destinate învățământului liceal.

Cine a realizat studiul privind adicțiile adolescenților

Studiul a fost realizat de World Vision România, printr-un chestionar realizat pe baza instrumentelor internaționale ESPAD. Eșantionul a fost format din copii cu vârste între 10 și 14 ani.

