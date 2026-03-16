De ce Judecătoria Iași a refuzat să aprobe o căsătorie: „Iubirea nu este suficientă"

Traian Avarvarei
16 mart. 2026, 12:27
Judecătoria Iași nu a aprobat o căsătorie. Sursa foto simbol: Pixabay
Judecătoria Iași a respins cererea lui Ionuț A., de 32 de ani, de a se căsători cu I.M.B., o minoră de 16 ani și 7 luni, aflată în sistemul de protecție a copilului. Decizia a fost luată pe baza lipsei de maturitate a fetei, deși toți cei implicați au fost de acord cu căsătoria.

De ce judecătorii nu au aprobat căsătoria celor doi

Conform legii, căsătoria este permisă doar între persoane care au împlinit 18 ani, dar poate fi autorizată de la 16 ani cu avizul unui medic, încuviințarea părinților/aparținătorilor și aprobarea instanței de tutelă. În acest caz, deși toate condițiile păreau îndeplinite, judecătorii au subliniat că iubirea nu este suficientă pentru a întemeia o familie.

Deși Ionuț A. a argumentat că întreține o relație de prietenie și de dragoste cu I.M.B. de peste un an, judecătorii au considerat că fata, la doar 16 ani și 7 luni, nu are capacitatea necesară de a înțelege implicațiile unei căsătorii.

„Instanța trebuie să țină cont de faptul că, la această vârstă, minorul nu a dobândit maturitatea necesară pentru a înțelege pe deplin implicațiile unei astfel de decizii. Căsătoria presupune angajamente pe termen lung, precum și responsabilități semnificative. Simpla existență a unei relații de iubire, fără o justificare solidă din perspectiva maturității și a capacității de înțelegere a repercusiunilor unei căsătorii, nu este suficient pentru a autoriza încheierea căsătoriei”, au explicat judecătorii decizia de respingere a solicitării, potrivit BZI.

Bărbatul ar putea răspunde penal

Relația dintre Ionuț A. și I.M.B. se află la limita legii penale, având în vedere diferența de vârstă dintre cei doi. Conform legislației, relațiile sexuale dintre un adult și un minor sub 16 ani sunt considerate viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de cinci ani. Ionuț A. a declarat că relația a început când fata avea 15 ani și jumătate, ceea ce ar putea atrage consecințe penale pentru bărbat, în cazul în care relația a avut și o componentă intimă.

Sentința Judecătoriei Iași nu este definitivă și poate fi contestată în apel în termen de 30 de zile.

Ionuț A. are deja un copil dintr-o relație anterioară.

Citește și...
BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
Eveniment
BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
Ciucu scoate Poliția Locală pe străzi: „Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”. Care sunt șoferii vizați (FOTO)
Eveniment
Ciucu scoate Poliția Locală pe străzi: „Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”. Care sunt șoferii vizați (FOTO)
Restricții pe Valea Oltului: lucrări pe DN7 între Râmnicu Vâlcea și Veștem timp de trei luni
Eveniment
Restricții pe Valea Oltului: lucrări pe DN7 între Râmnicu Vâlcea și Veștem timp de trei luni
Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
Eveniment
Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
Regula 1.000-100-10 pentru paste perfecte. Iată trucul simplu folosit de bucătarii italieni
Eveniment
Regula 1.000-100-10 pentru paste perfecte. Iată trucul simplu folosit de bucătarii italieni
Adevărul despre ouăle albe și cele brune. Care este, de fapt, diferența dintre ele
Eveniment
Adevărul despre ouăle albe și cele brune. Care este, de fapt, diferența dintre ele
Peste 150 de persoane au fost infectate cu norovirus pe o nava de croazieră
Eveniment
Peste 150 de persoane au fost infectate cu norovirus pe o nava de croazieră
Cum să scapi de obiectele în exces? 7 lucruri pe care oamenii le adună în casă
Eveniment
Cum să scapi de obiectele în exces? 7 lucruri pe care oamenii le adună în casă
Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)
Eveniment
Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Ultima oră
13:59 - BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
13:53 - Gheorghe Popescu e noul acționar majoritar la Farul Constanța. Câți bani a plătit și ce spune Hagi
13:53 - Alertă pe Nistru! Maia Sandu spune că Rusia este responsabilă pentru poluarea râului. România intervine cu ajutoare
13:37 - PSD vine cu amendamente la bugetul de stat pe 2026. Sprijin pentru pensionari, familii și categorii vulnerabile. De unde se iau banii (DOCUMENT)
13:27 - Ciucu scoate Poliția Locală pe străzi: „Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”. Care sunt șoferii vizați (FOTO)
13:18 - Restricții pe Valea Oltului: lucrări pe DN7 între Râmnicu Vâlcea și Veștem timp de trei luni
13:10 - Avertisment dur al OCDE pentru România: datoria publică riscă să devină nesustenabilă. Organizația recomandă reforme fiscale și posibile creșteri de taxe
13:05 - Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
12:59 - Explicațiile lui Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”
12:43 - Regula 1.000-100-10 pentru paste perfecte. Iată trucul simplu folosit de bucătarii italieni