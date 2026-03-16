Judecătoria Iași a respins cererea lui Ionuț A., de 32 de ani, de a se căsători cu I.M.B., o minoră de 16 ani și 7 luni, aflată în sistemul de protecție a copilului. Decizia a fost luată pe baza lipsei de maturitate a fetei, deși toți cei implicați au fost de acord cu căsătoria.

De ce judecătorii nu au aprobat căsătoria celor doi

Conform legii, căsătoria este permisă doar între persoane care au împlinit 18 ani, dar poate fi autorizată de la 16 ani cu avizul unui medic, încuviințarea părinților/aparținătorilor și aprobarea instanței de tutelă. În acest caz, deși toate condițiile păreau îndeplinite, judecătorii au subliniat că iubirea nu este suficientă pentru a întemeia o familie.

Deși Ionuț A. a argumentat că întreține o relație de prietenie și de dragoste cu I.M.B. de peste un an, judecătorii au considerat că fata, la doar 16 ani și 7 luni, nu are capacitatea necesară de a înțelege implicațiile unei căsătorii.

„Instanța trebuie să țină cont de faptul că, la această vârstă, minorul nu a dobândit maturitatea necesară pentru a înțelege pe deplin implicațiile unei astfel de decizii. Căsătoria presupune angajamente pe termen lung, precum și responsabilități semnificative. Simpla existență a unei relații de iubire, fără o justificare solidă din perspectiva maturității și a capacității de înțelegere a repercusiunilor unei căsătorii, nu este suficient pentru a autoriza încheierea căsătoriei”, au explicat judecătorii decizia de respingere a solicitării, potrivit

Bărbatul ar putea răspunde penal

Relația dintre Ionuț A. și I.M.B. se află la limita legii penale, având în vedere diferența de vârstă dintre cei doi. Conform legislației, relațiile sexuale dintre un adult și un minor sub 16 ani sunt considerate viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de cinci ani. Ionuț A. a declarat că relația a început când fata avea 15 ani și jumătate, ceea ce ar putea atrage consecințe penale pentru bărbat, în cazul în care relația a avut și o componentă intimă.

Sentința Judecătoriei Iași nu este definitivă și poate fi contestată în apel în termen de 30 de zile.

Ionuț A. are deja un copil dintr-o relație anterioară.