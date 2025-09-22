B1 Inregistrari!
Jumătate dintre români ar vota un partid nou, față de 30% acum 10 ani

Ana Beatrice
22 sept. 2025, 12:58
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Se pregătesc românii să renunțe definitiv la partidele tradiționale
  2. Cine vrea cel mai mult schimbarea
  3. Ce spun experții despre aceste date

Românii par tot mai dezamăgiți de clasa politică actuală și caută alternative. Un sondaj recent realizat de Inscop Research arată că încrederea în partidele tradiționale se prăbușește, iar jumătate dintre respondenți ar fi dispuși să acorde votul lor unei formațiuni noi la viitoarele alegeri.

Nemulțumirea nu este doar punctuală, legată de actuala guvernare, ci structurală: peste 55% dintre români cred că toate partidele existente ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu unele noi. Tendința este cu atât mai semnificativă cu cât se regăsește în rândul tuturor categoriilor de vârstă și educație, dar mai ales printre tineri și angajații din mediul privat. Comparativ cu acum un deceniu, când doar 30% dintre români ar fi votat un partid nou, astăzi procentul a urcat la peste 50%, ceea ce indică o dorință de resetare politică fără precedent.

Sursa Foto: inscop.ro

Se pregătesc românii să renunțe definitiv la partidele tradiționale

Datele barometrului Informat.ro evidențiază o ruptură clară între populație și clasa politică tradițională. Concret, 55,1% dintre participanți sunt de acord cu afirmația că toate partidele existente în România ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu unele noi, în timp ce 40,7% nu împărtășesc această opinie. Restul, 4,1%, fie nu știu, fie nu au răspuns.

Sursa Foto: inscop.ro

Tendința apare pe fondul scăderii intenției de vot pentru PSD, PNL și USR, principalele partide din actuala coaliție de guvernare, și al consolidării percepției că sistemul politic are nevoie de o „resetare”.

Cine vrea cel mai mult schimbarea

Analiza demografică arată că nemulțumirea este răspândită în toate segmentele societății, dar există categorii mai predispuse la dorința de schimbare.

  • Tinerii: 62% dintre cei sub 30 de ani și 58% dintre cei între 30 și 44 de ani sunt de acord cu dispariția actualelor partide.

  • Nivelul de educație: 72% dintre persoanele cu educație primară împărtășesc această opinie, față de doar 35% dintre cei cu studii superioare.

  • Mediul de rezidență: 61% dintre respondenții din orașele mici și 58% din mediul rural susțin schimbarea, comparativ cu 44% dintre locuitorii Bucureștiului.

  • Angajații din mediul privat: 57% dintre aceștia doresc înlocuirea partidelor, față de 43% dintre angajații la stat.

Pe partide, 71% dintre votanții AUR sunt favorabili dispariției formațiunilor actuale, urmați de 45% dintre votanții PSD și câte 33-34% dintre susținătorii PNL și USR.

Sursa Foto: inscop.ro

La întrebarea dacă ar fi dispuși să voteze un partid nou înființat, răspunsurile românilor conturează o schimbare profundă de mentalitate. Jumătate dintre participanții la sondaj (50,6%) au spus că ar vota o formațiune nouă, ceea ce înseamnă aproape dublu față de acum un deceniu, când doar 29,8% se declarau deschiși la această opțiune.

Doar 28,8% dintre respondenți au afirmat că nu ar lua în considerare o astfel de opțiune, în timp ce aproape 20% sunt încă indeciși, ceea ce lasă un spațiu semnificativ pentru mobilizarea lor în perioada următoare.

Profilul votanților care ar sprijini un partid nou este la fel de relevant. Tinerii domină categoric această tendință: 64% dintre cei sub 30 de ani și 57% dintre cei între 30 și 44 de ani spun că ar vota o formațiune nouă, semnalând o ruptură tot mai mare între generațiile tinere și clasa politică tradițională. Diferențe se observă și în funcție de statutul profesional: angajații din mediul privat sunt mai predispuși să caute alternative (60%) decât cei din sectorul public (46%), reflectând probabil percepții diferite asupra oportunităților și a corectitudinii sistemului actual.

La nivel politic, cel mai ridicat apetit pentru partide noi îl au susținătorii AUR (60%), urmați de cei ai USR (50%), ceea ce confirmă orientarea electoratului nemulțumit către soluții considerate anti-sistem sau reformatoare. Interesant este că și o parte consistentă dintre votanții PSD și PNL declară că ar sprijini o formațiune nouă, semn că dezamăgirea față de actuala ofertă politică traversează spectrul ideologic.

Ce spun experții despre aceste date

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că cifrele ilustrează mai mult decât o nemulțumire trecătoare:
„Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice, evidențiat prin cei 55% dintre români care declară că și-ar dori dispariția acestora și 50% care declară că ar vota un partid nou, sugerează nu doar o criză de încredere în clasa politică tradițională, ci și o dorință de resetare structurală a sistemului politic.”

El amintește că ponderea celor care ar vota un partid nou a crescut semnificativ în ultimul deceniu, de la 30% în 2015 la peste 50% în 2025.

