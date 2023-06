Jurnalista Nadine Vlădescu, despre filmarea în care este agresată fizic de Marian Olaianos: „Se vede limpede că nu a fost nicio secundă în legitimă apărare, că m-a agresat neprovocat și neatacat”

În urma imaginilor în care comentatorul sportiv Marian Olaianos este surprins în timp ce o agresează pe Nadine Vlădescu, jurnalista TVR ne-a transmis un punct de vedere referitor la cele întâmplate. Incidentul a avut loc pe 17 octombrie 2022, iar imaginile publicate marți de jurnaliștii de la îl arată pe jurnalistul sportiv cum se repede brusc la Nadine Vlădescu, o prinde de gât și o izbește de un perete.

Despre acest incident, jurnalista Nadine Vlădescu a făcut următoarele precizări:

1.Filmarea din TVR reprezinta o mica parte, nu si ca gravitate, a agresiunii lui Marian Olaianos asupra mea: strangularea in forta si lovirea cu capul de perete. Acesta nu a fost nici pe departe primul gest de violenta al lui Olaianos asupra mea din ziua respectiva, el lovindu-ma cu palmele, pumnii, cheile si picioarele in biroul lui, cu usa inchisa, dar si pe holurile si in afara televiziunii. A avut gesturi de o cruzime extrema, cum au fost loviturile cu pumnul peste degetele mainii drepte imobilizate, lovitura cu pumnul in san, cu cheile peste fata si ochi, loviturile peste urechi sau faptul ca m-a apucat de pielea de sub barbie si m-a strans foarte tare, zgaltaindu-ma in lateral. De la inceputul relatiei amoroase dintre noi, pentru care el insistase foarte mult, i-am spus ca nu accept nicio forma de violenta, nici fizica, nici verbala si nici intima. La momentul agresiunii, relatia era in curs si el a insistat si ca ea sa continue si dupa agresiune si sesizarea mea catre conducere, facandu-mi oferte de iubire si sexuale (“nu vrei sa dormi doua ore in bratele mele astazi?”, “dupa ce iti retragi sesizarea, totul o sa mearga din bine in mai bine”). El a prezentat de la inceput relatia drept o poveste de iubire si nu o aventura sau un flirt si pentru asta exista numeroase dovezi, oricat de absurde sunt negarile lui. Nu a existat hartuirea sexuala invocata de el, relatia s-a continuat pe toate planurile de la inceputul lui august si pana la momentul agresiunii.

2.Violenta a fost dovedita fara echivoc prin filmarile video, certificatul medico-legal, actele medicale de la doua spitale de urgenta, cabinetul medical si unitatile medicale unde a trebuit sa fac investigatiile impuse de IML. Dovezi sunt si marturiile doamnei doctor din TVR si martorilor care m-au vazut imediat dupa agresiune si, nu in ultimul rand, recunoasterile lui Olaianos insusi. Agresiunea multipla a fost grava, dovedita si este de neacceptat, oricare ar fi scuzele agresorului, care sunt sustineri neconforme cu realitatea, facute din neasumare si in scop denigrator. Olaianos a folosit tactica tipica a unui agresor: negarea evidentei, atacarea victimei si prezentarea sa drept victima, desi se vede clar ca este agresor.

3.In opozitie totala cu ce a declarat el, din filmare se vede limpede ca nu a fost nicio secunda in legitima aparare, ca m-a agresat neprovocat si neatacat. Olaianos a mintit in declaratiile lui legat si de acest moment al agresiunii si de celelalte violente, la fel de grave. S-a pretins “victima”, desi nu a fost provocat, atacat, lovit, amenintat, agresat, injurat sau hartuit de mine la niciun moment, nici in acea zi si nici altadata. Raportul comisiei atesta foarte clar acest lucru, din toate probele administrate si audierea tuturor martorilor, precum si din marturisirile proprii ale lui Olaianos, in scris si verbal, in care el recunoaste nu numai violenta, dar si relatia amoroasa si sexuala si pana si relatiile extraconjugale anterioare. El recunoaste, de asemenea, ca si-a mintit colegii si a dezinformat presa si opinia publica legat de pretinsa hartuire sexuala, sustinere neintemeiata careia nu i s-a dat curs, “pentru ca asa face cineva cand vrea sa scape, minte si zice orice”, conform spuselor lui.

4.In cladirea administrativa am intrat pentru ca el ma ameninta ca se duce “sa ma parasca” la conducere deoarece il faceam responsabil pentru proiectul la care isi luase angajamentul sa colaboreze si care avea legatura cu Cupa Mondiala. Dupa amanari si alte doua proiecte sabotate, eu nu mai acceptam sa nu-si faca treaba, in conditiile in care o filmare cu el era stabilita pentru a doua zi, cu o echipa mare si un program strict, iar el spunea: “o sa vad daca am chef sa vin sa filmez”, “nu ma intereseaza proiectul, ma doare in… de proiect si de toti”, “pe mine nu ma trage nimeni la raspundere, eu sunt seful meu, fac numai ce vreau eu”. In imagini, se vede ca “nu si-a pierdut cumpatul”, ci ca este calculat si rece si isi da clar seama de situatie si de consecinte. Ochii lui, care fac contact direct cu camera, spun totul.

5.Agresiunea a inceput brusc, fara vreo cearta, cu injuraturi si lovituri in cap si peste fata, in biroul lui unde discutam chestiuni de lucru. Am fost batuta, insultata, umilita si tratata mizerabil si uman si profesional de omul cu care aveam o relatie amoroasa si care imi era si coleg. Legat de scena filmata, strangularea a fost in forta, am ramas fara aer si apoi am simtit ca ma sufoc, dupa care la scurt timp am vomat. Medicul de la Urgenta mi-a spus ca daca imi fractura sau fisura osul hioid puteam sa mor pe loc sau in cateva ore. Senzatia si sunetul propriului cap care se loveste de perete o data si inca o data e ceva ce mi-a ramas intiparit in memorie. M-a lovit si agresat intr-o manifestare de forta si control, ca sa ii respect conditiile si sa “imi invat niste lectii” dupa cum s-a tot exprimat, pentru ca nu mai eram dispusa sa accept controlul, pretentiile lui deviante in relatie si comportamentul lui lipsit de profesionalism.5. Am acceptat sa vorbesc cu el dupa sesizare la rugamintile lui foarte insistente si dupa santajul emotional ca “dispare”, “dispare din viata publica”, “se sinucide”, “se arunca din turnul televiziunii”, “e condamnat la moarte”, dar mi-am dat seama ca facea un joc dublu, pentru ca in acelasi timp in care se ruga de mine sa-mi retrag sesizarea si sa continuam relatia, ma denigra in TVR si in presa si ma acuza de hartuire sexuala, desi mie imi negase vehement acest lucru, sustinand ca nu stie de unde au pornit acuzele de hartuire sexuala. Jocul lui duplicitar m-a facut sa nu pot avea incredere in el. Nu am cedat santajului si presiunilor lui si in niciun caz nu m-as fi dezis de adevarul faptelor si nu as fi putut sustine, asa cum voia el sa musamalizeze situatia, ca nu a existat agresiunea.

6.Olaianos a pretins ca in scena filmata eu l-as fi amenintat ca il “compromit” in fata sotiei sale si ca de asta a avut izbucnirea violenta. Fals. Intai, daca tot timpul a sustinut ca nu am fi avut o relatie, cu ce l-as fi putut compromite in fata oricui? In scena respectiva eu incercam sa-l fac sa inteleaga importanta proiectului, sa nu mai amane si il rugam sa inceteze cu scandalul si sa-si onoreze angajamentul profesional. Nu se vorbea nimic personal, ci despre proiect si filmarea de a doua zi. La scurt timp dupa scena filmata, a intrat in cladire o persoana care a asistat la discutia dintre noi, care a depus ulterior marturie si a relatat ce vorbeam cu Olaianos: eu ii spuneam ca m-a strans de gat cu putere, m-a dat cu capul de pereti si ca m-a lovit si agresat si mai devreme in biroul lui si il intrebam ce se intampla.

B1TV.RO a încercat să obțină un punct de vedere și de la Marian Olaianos, însă acesta nu a oferit un răspuns până acum. În momentul în care va dori să transmită un punct de vedere acesta va fi publicat.