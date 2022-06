Jurnalistul britanic Charlie Ottley, gest impresionant pentru copiii care i-au furat echipamentele de filmare la Timisoara

Charlie Ottley, realizatorul britanic al celebrelor documentare „Wild Carpathia” şi „Flavors of Romania”, a transmis că ar dori să ofere o șansă la viata copiilor care i-au furat echipamentele de filmare în Parcul Civic din Timisoara, motiv pentru care îi va invita „Flavors of Romania” pentru ai inspira în acest fel.

De asemenea, jurnalistul britanic a anunțat că mama copiilor va avea un loc de muncă asigurat, iar aceasta nu va mai fi nevoită să trăiască pe străzi, deoarece tatăl copiilor este la închisoare.

Gestul impresionant pe care Charlie Ottley il face pentru copiii care l-au tâlhărit

Charlie Ottley se află în România pentru a realiza un reportaj despre Timișoara, care va fi Capitală Europeană a Culturii în anul 2023.

Președintele CJ Timis, Alin Nica, a susținut că în luna decembrie a purtat primele discuții cu Charlie Ottley pentru a realiza filmul de promovare pentru Timișoara, făcând referire și la incidentul în urma căruia jurnalistul britanic a rămas fără echipamentele de filmare după ce i-au fost furate de niște copii.

„Anul trecut in decembrie, cand ne-am intalnit in Parcul Craciunului. Atunci am gandit sa lucram la un proiect mai amplu, de a promova Timisoara si Timisul din perspectiva Capitalei Europene a Culturii. Exista foarte putine materiale de promovare a Timisoarei pentru anul viitor, iar comunicarea lasa de dorit.

Nu ne intereseaza promovarea pentru timisoreni pentru ca aici oamenii stiu ca Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii. Ne intereseaza promovarea pentru exterior, pentru eventualii turisti din strainatate, din tara, care sunt atrasi de viitorul program cultural pe care il vom avea. Incercam sa folosim aceasta intamplare nefericita, sa-i dam o turnura pozitiva, din interesul Timisoarei si timisorenilor”, a declarat Alin Nica.

Ottley a transmis că în toată întâmplarea legată de echipamentele tehnice, .

„Nu suntem victime aici, adevaratele victime sunt copiii. Ar fi trebuit sa fie in pat, ar fi trebuit sa doarma si sa mearga la scoala a doua zi, pe care i-au dezamagit parintii si societatea. Și sunt copii, fie ca sunt cetateni rromi sau romani merita o sansa buna la educatie, iar parintii au nevoie de reabilitare sa ofere copiilor o noua sansa, altfel vom perpetua acest ciclu al infractionalitatii. Profit de aceasta ocazie sa le spun oamenilor ca suntem norocosi sa ii ajutam pe acesti copii.

Nu numai ca nu vrem pedsepsiti in vreun fel pentru ca nu este vina lor. Am vre sa profitam de aceasta ocazie si sa le oferim sansa de a ne vizita cand filmam Flavours of Romania aici, sa vina sa ne vada pe platoul de filmare. As vrea sa le ofer o camera, sa ii invat de filmeze si sa le oferim un start sperand sa ii incurajam si sa ii inspiram sa nu faca greselile parintilor lor, pentru ca, din cate inteleg, tatal lor e in inchisoare”, a declarat Charlie Ottley.

Charlie Ottley atrage atenția autoritaților să ajute familiile nevoiașe

De asemenea, jurnalistul britanic a mărturisit ca poate face aceste gesturi doar pentru familia care i-a furat echipamentele: „Putem face asta pentru aceasta singura familie, sper, dar sunt mii de familii de acest fel peste tot in tara, copii care cersesc in pacari, in fata supermarketurilor si ii dezamagim, noi ca tara ii dezamagim. Merita fiecare sansa pentru ca sunt rromi exista multa xenofobie cand e vorba despre ei sau cel putin asta am intalnit eu, si de multe ori problema este ignorata. Multi spun sunt rromi, dar sunt copii si fiecare copil merita sa aiba oportunitatile de a avea un scop in viata.

Astfel, ii invit sa vina sa ne vada si vreau sa strangem bani pentru a le cumpara o camera si am vrea sa ii gasim mamei lor un loc de munca ca sa nu fie nevoita sa traiasca pe strazi pentru ca sotul ei e in inchisoare, iar copiii sa faca infractiuni ca sa sustina familia, asta nu ar trebui sa se intample intr-o tara europeana”.

Ottley subliniază ca reforma sociala ar trebui sa înceapă de la bază, făcând să ajute familiile nevoiașe.

„Reforma sociala ar trebui sa inceapa de la baza si ii rog pe toti cei care vad aceste imagini sa transmita mai departe, daca vedeti o familie care are nevoie de ajutor, incercati sa ii ajutati, sa gasiti fonduri sa ii luati pe acesti copii de pe strazi, sa ii trimiteti la scoala, astfel incat ei sa nu faca greselile pe care le-au facut parintii lor. Cred ca aceasta intamplare ar putea fi un lucru pozitiv, daca ne unim fortele. Hai sa realizam ca copiii sunt cea mai mare comoara, mostenire a acestei tari. Sa ne asiguram ca toti au sanse egale sa avanseze in viata”, a declarat Charlie Ottley.