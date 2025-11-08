Ionel Stoica a publicat pe Facebook un text detaliat despre Florina Maior, fosta Aprofirei. Ea este cunoscută în mediile suveraniste și apropiată de Anca Alexandrescu. Jurnalistul descrie implicarea sa activă în cercurile naționaliste.
Totodată, evidențiază trecutul controversat al Florinei Maior, marcat de condamnări penale și scandaluri publice. Acesta amintește și legătura ei cu fostul deputat PSD Dorin Lazăr Maior, un personaj influent în anii postrevoluționari.
Potrivit lui Ionel Stoica, Florina Maior a fost declarată „luptătoare cu merite deosebite în Revoluția Română din 1989”. În acel moment, Florina avea doar 10 ani, fapt care ridică mari semne de întrebare. Numele ei a apărut pe o listă controversată întocmită în anul 2006. Documentul conținea 107 persoane declarate prezente în fostul Comitet Județean Brașov între 22 și 25 decembrie 1989. Stoica spune că Florina a obținut certificatul de revoluționar când lucra ca secretară a lui Dorin Lazăr Maior.
După condamnarea din celebrul dosar Romexterra, în care Dorin Lazăr Maior a primit 7 ani de închisoare, iar „Flori” Maior 3 ani cu suspendare, cei doi au fost din nou trimiși în judecată, în 2015, pentru cumpărare de influență. Procurorii susțineau că ar fi încercat să obțină o anulare a sentințelor din dosarul anterior.
În timp ce Dorin Lazăr Maior a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite și condamnat definitiv la 2 ani și 1.186 de zile de închisoare, Florina a scăpat de pedeapsă datorită unei decizii a Curții Constituționale, care a anulat interceptările realizate de SRI, considerate probe nelegale.
Dorin Lazăr Maior se află în continuare în detenție, unde lucrează la atelierul auto al penitenciarului. El a depus o cerere de eliberare condiționată, programată pentru analiză pe 10 noiembrie 2025, imediat după alegerile pentru Primăria Capitalei.
„Acesta este suveranismul în România: un exponent al PSD, înconjurat de persoane cu probleme penale”, a mai precizat jurnalistul.