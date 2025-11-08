Ionel Stoica un text detaliat despre Florina Maior, fosta Aprofirei. Ea este cunoscută în mediile suveraniste și apropiată de Anca Alexandrescu. Jurnalistul descrie implicarea sa activă în cercurile naționaliste.

Totodată, evidențiază trecutul controversat al Florinei Maior, marcat de condamnări penale și scandaluri publice. Acesta amintește și legătura ei cu fostul deputat PSD Dorin Lazăr Maior, un personaj influent în anii postrevoluționari.

Potrivit lui Ionel Stoica, Florina Maior a fost declarată „luptătoare cu merite deosebite în Revoluția Română din 1989”. În acel moment, Florina avea doar 10 ani, fapt care ridică mari semne de întrebare. Numele ei a apărut pe o listă controversată întocmită în anul 2006. Documentul conținea 107 persoane declarate prezente în fostul Comitet Județean Brașov între 22 și 25 decembrie 1989. Stoica spune că Florina a obținut certificatul de revoluționar când lucra ca secretară a lui Dorin Lazăr Maior.

„Iar partea cu adevărat interesantă abia acum urmează. Tipul ăsta, , a fost implicat într-o grămadă de dosare penale, fiind judecat pentru infracțiuni cât jumătate din Codul Penal — de la șantaj la corupție — și este multiplu condamnat penal. Palmaresul lui include și faptul că a fugit de două ori din țară, în Emiratele Arabe Unite și în Italia, pentru a fenta mandatele de executare a pedepselor. În cele mai multe dosare, „Flori” și-a acompaniat soțul în acest periplu penal și a fost condamnată în mai multe rânduri pentru diverse infracțiuni: șantaj, evaziune fiscală, înșelăciune, uz de fals — de instanțele de pe raza Curților de Apel Brașov, Mureș și Alba Iulia”, se arată în mesajul postat.

Cum a reușit Florina Maior să scape de închisoare în dosarele de corupție

După condamnarea din celebrul dosar Romexterra, în care Dorin Lazăr Maior a primit 7 ani de închisoare, iar „Flori” Maior 3 ani cu suspendare, cei doi au fost din nou trimiși în judecată, în 2015, pentru cumpărare de influență. Procurorii susțineau că ar fi încercat să obțină o anulare a sentințelor din dosarul anterior.

În timp ce Dorin Lazăr Maior a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite și condamnat definitiv la 2 ani și 1.186 de zile de închisoare, Florina a scăpat de pedeapsă datorită unei decizii a Curții Constituționale, care a anulat interceptările realizate de SRI, considerate probe nelegale.

„În faza de fond a procesului, Florina Maior fusese condamnată de Tribunalul Brașov, pe 9 decembrie 2016, la 6 ani și 4 luni de închisoare. Patru ani mai târziu, pe 23 iunie 2020, Curtea de Apel Alba Iulia a decis achitarea definitivă a acesteia. Pe 28 iunie 2024, „Flori” a Ancăi Alexandrescu s-a reabilitat în instanță, decizie dată de Tribunalul Brașov (dosar 10115/197/2024). În acest moment, cazierul ei este curat.