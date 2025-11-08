B1 Inregistrari!
Jurnalistul Ionel Stoica dezvăluie trecutul controversat al Florinei Maior, apropiată de Anca Alexandrescu și declarată „revoluționară” la doar 10 ani

Ana Beatrice
08 nov. 2025, 20:00
Sursa Foto: Faceook - Ionel Stoica

Ionel Stoica a publicat pe Facebook un text detaliat despre Florina Maior, fosta Aprofirei. Ea este cunoscută în mediile suveraniste și apropiată de Anca Alexandrescu. Jurnalistul descrie implicarea sa activă în cercurile naționaliste.

Totodată, evidențiază trecutul controversat al Florinei Maior, marcat de condamnări penale și scandaluri publice. Acesta amintește și legătura ei cu fostul deputat PSD Dorin Lazăr Maior, un personaj influent în anii postrevoluționari.

Cine este „Flori” și cum a devenit „luptătoare” la doar 10 ani

Potrivit lui Ionel Stoica, Florina Maior a fost declarată „luptătoare cu merite deosebite în Revoluția Română din 1989”. În acel moment, Florina avea doar 10 ani, fapt care ridică mari semne de întrebare. Numele ei a apărut pe o listă controversată întocmită în anul 2006. Documentul conținea 107 persoane declarate prezente în fostul Comitet Județean Brașov între 22 și 25 decembrie 1989. Stoica spune că Florina a obținut certificatul de revoluționar când lucra ca secretară a lui Dorin Lazăr Maior.

„Iar partea cu adevărat interesantă abia acum urmează. Tipul ăsta, Dorin Lazăr Maior, a fost implicat într-o grămadă de dosare penale, fiind judecat pentru infracțiuni cât jumătate din Codul Penal — de la șantaj la corupție — și este multiplu condamnat penal. Palmaresul lui include și faptul că a fugit de două ori din țară, în Emiratele Arabe Unite și în Italia, pentru a fenta mandatele de executare a pedepselor. În cele mai multe dosare, „Flori” și-a acompaniat soțul în acest periplu penal și a fost condamnată în mai multe rânduri pentru diverse infracțiuni: șantaj, evaziune fiscală, înșelăciune, uz de fals — de instanțele de pe raza Curților de Apel Brașov, Mureș și Alba Iulia”, se arată în mesajul postat.

Cum a reușit Florina Maior să scape de închisoare în dosarele de corupție

După condamnarea din celebrul dosar Romexterra, în care Dorin Lazăr Maior a primit 7 ani de închisoare, iar „Flori” Maior 3 ani cu suspendare, cei doi au fost din nou trimiși în judecată, în 2015, pentru cumpărare de influență. Procurorii susțineau că ar fi încercat să obțină o anulare a sentințelor din dosarul anterior.

În timp ce Dorin Lazăr Maior a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite și condamnat definitiv la 2 ani și 1.186 de zile de închisoare, Florina a scăpat de pedeapsă datorită unei decizii a Curții Constituționale, care a anulat interceptările realizate de SRI, considerate probe nelegale.

„În faza de fond a procesului, Florina Maior fusese condamnată de Tribunalul Brașov, pe 9 decembrie 2016, la 6 ani și 4 luni de închisoare. Patru ani mai târziu, pe 23 iunie 2020, Curtea de Apel Alba Iulia a decis achitarea definitivă a acesteia. Pe 28 iunie 2024, „Flori” a Ancăi Alexandrescu s-a reabilitat în instanță, decizie dată de Tribunalul Brașov (dosar 10115/197/2024). În acest moment, cazierul ei este curat.
La sfârșitul lunii mai 2025, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945–1989 a renunțat la procesul deschis împotriva „Flori”, privind cererea de retragere a titlului de luptător cu merite deosebite în Revoluţia Română din 1989 (dosar 203/62/2024)”, a mai scris Ionel Stoica.

Ce relevă cazul Maior despre suveranismul românesc de astăzi

Dorin Lazăr Maior se află în continuare în detenție, unde lucrează la atelierul auto al penitenciarului. El a depus o cerere de eliberare condiționată, programată pentru analiză pe 10 noiembrie 2025, imediat după alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Acesta este suveranismul în România: un exponent al PSD, înconjurat de persoane cu probleme penale”, a mai precizat jurnalistul.

Interceptări uluitoare în dosarul lui Marius Isăilă, fost parlamentar PSD acuzat de cumpărare de influență și arestat de DNA. Discuții monitorizate cu Octavian Berceanu: „Primul lucru știi la ce mă gândeam? La buzunar!"
Gest revoltător al unui înalt funcționar din Ministerul Economiei. Scandal și violență într-un club din Târgu Jiu: „Tu știi cine sunt eu?"
Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea, din nou în vizorul poliției. Al treilea dosar penal pentru conducere fără permis
Ciprian Ciucu și proba din teren — rezultate care cresc calitatea vieții (VIDEO)
Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record
Soldat surprins cu ochii în lacrimi la priveghiul lui Emeric Ienei. Ce personalități din lumea sportului au participat la înmormântarea marelui antrenor
Au apărut stenograme în dosarul de corupție care-l vizează pe Fănel Bogos: „Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați" / Omul de afaceri ar fi încercat să-l lovească pe șeful DVS Vaslui
Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat
8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi
Doar jumătate dintre elevii din România beneficiază, în prezent, de pe urma programului „Laptele, cornul și fructul". Cum justifică autoritățile întârzierile din restul țării
