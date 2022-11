Kadîrov visează să moară în ,,războiul sfânt” din Ucraina alături de copiii lui

Dictatorul cecen, care încărcate pe canalul său de Telegram, a făcut niște declarații morbide. Ramzan Kadîrov susține că visează ca el și copiii săi din Ucraina. Acest mesaj a fost făcut cel mai probabil deoarece popoarelor din Caucaz nu mai sunt la fel de entuziasmate să participe în războiul pornit de Putin, potrivit .

Cecenul este întristat de cum merg lucrurile pe frontul din Ucraina, și a declarat în clipul video pe canalul său de Telegram: „Îndemn toți musulmanii, toți cecenii, don, de ce stați? Haide, adunați-vă, formați batalione, don! Eu vă voi aproviziona, vă voi îmbrăca, o să vă înarmez, don! Trebuie să luptați, trebuie să apărați interesele prorocului nostru iubit, Coranul, don, statul, suveranitatea. Cine mai sunteți voi, don, dacă astăzi nu luați calea luptei împotriva acestor sataniști și fasciști. Fiecare mamă, fiecare tată, don, mamă, trebuie să-și dea fiul, don și să apere interesele creștinilor și musulmanilor. Trebuie să apere interesele, tradițiile, obiceiurile.”

Kadîrov cere mobilizarea generală a tuturor musulmanilor: „Treziți-vă, don! Fiți musulmani, fiți bărbați! Noi, don, trebui să luăm armele de la țările europene până în momentul în care ei nu vor sta în genunchi ca să ceară iertare. Acest război este sfânt. Acest război este sfânt, don și eu visez să mor în acest război. Eu mor ca și ai mei copii să moară în acest război sfânt, dar noi vom muri, don, doar atunci când vă vom distruge.”

Acesta își încheie discursul urând: „Allah Akbar, Ahmat Sila” și arătându-și convingerea că va câștiga acest război: „cine nu e cu noi, acela e sub noi, don”

Kadyrov again has an aggravation of his mental disorders

This time Don Don calls on all Muslims and Caucasians, to go to a „holy war”. Don added that he „dreams of dying in this war, so that his children will die in this war too.”

Can someone already help him fulfill his dream?

