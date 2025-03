Kira Hagi se căsătorește în toamnă! Gică Hagi va fi socru mic: „Abia aşteaptă să o vadă pe Kira în rochie de mireasă”

Gică Hagi se pregătește pentru un nou în familie. După ce vara trecută și-a văzut fiul, Ianis, făcând pasul cel mare, în această toamnă vine rândul fiicei sale, Kira Hagi, care va deveni mireasă, trasmite .

Nuntă mare la Constanța în septembrie

Kira Hagi, în vârstă de 28 de ani, se va căsători în luna septembrie cu logodnicul ei, Thomas Ferfelis. Cei doi formează un cuplu încă din perioada liceului, când erau colegi la International British School of Bucharest. După o perioadă în care fiecare și-a urmat studiile în străinătate — Kira la New York Film Academy, iar Thomas la University of Southampton — drumurile lor s-au reîntâlnit, iar anul trecut, în timpul unei vacanțe romantice la Salonic, Thomas a cerut-o în .

O familie emoționată și pregătiri intense

Potrivit unei surse apropiate familiei, pregătirile pentru nuntă sunt deja în plină desfășurare. „Gică Hagi va fi socru mic, el şi sa au deja emoţii, dar parcă s-au mai atenuat având în vedere că s-au obişnuit puţin de la evenimentul de anul trecut al fiului lor. Sunt bucuroşi şi abia aşteaptă să o vadă pe Kira în rochie de mireasă. Sunt invitaţi şi din afară, prieteni de familie, oameni din lumea sportului, dar şi a cinematografiei”, a declarat pentru Click! o persoană apropiată familiei.

Un eveniment de amploare, cu aproape 1000 de invitați

Evenimentul va avea loc la Constanța și se anunță a fi unul spectaculos, cu invitați din țară și din străinătate. Se pun la punct ultimele detalii pentru alegerea rochiei de mireasă, a decorațiunilor florale, a muzicii și, bineînțeles, a meniului – unul cu preparate rafinate, potrivit unui eveniment de asemenea amploare.

Cine este viitorul ginere al „Regelui”

Thomas Ferfelis, originar din Grecia, este manager la Cernica Events, un local de lux aflat pe malul lacului Cernica, parte din holdingul Elgeka Ferfelis, deținut de familia sa. Deși și-a finalizat studiile în Marea Britanie, Thomas locuiește în România de mai mulți ani.

Relația sa cu familia Hagi este una apropiată, iar prima apariție oficială împreună a avut loc în 2023, la inaugurarea hotelului de la Ovidiu, proiect al familiei Hagi, desfășurat în cadrul Academiei de Fotbal. Atunci, Kira și Thomas au fost prezenți alături de părinții lor.

Kira Hagi este deja cunoscută în lumea artistică din România, având în spate studii la prestigioasa New York Film Academy și participări în numeroase proiecte de teatru și film. A ales să revină în România, deși a avut oportunitatea de a-și continua cariera în SUA.