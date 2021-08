La ce temperaturi trebuie pastrate vinurile, in echipamente HoReCa frigorifice?

Stocarea vinului nu mai este demult o problema de functionalitate, in sensul ca acestea trebuie consumate „reci” sau „la temperatura camerei”, ci mai degraba o arta pe care foarte putini o stapanesc. Motivul nu tine de experienta acumulata de-a lungul anilor in enologie sau de sensibilitatea celor care degusta sau consuma un vin, ci este unul foarte simplu si logic.

In cazul acestei bauturi, fiecare grad Celsius in plus sau in minus poate dezvalui sau, din contra, ascunde unele arome, nuante si senzatii. Tocmai de aceea, pentru a oferi clientilor dumneavoastra o experienta desavarsita, fie ca acestia sunt cunoscatori sau amatori in ale vinului, trebuie sa procurati echipamente HoReCa specializate, pe care sa le setati la temperaturile corespunzatoare.

Este vorba despre vitrine de vinuri cu termostat electronic, echipamente HoReCa specializate si performante, care ating si pastreaza temperatura dorita pentru o perioada indelungata.

Acestea sunt dotate cu tehnologie de ultima generatie si provin de la branduri renumite la nivel international, ceea ce le garanteaza calitatea, fiabilitatea si durabilitatea, pe langa usurinta in utilizare si un consum de energie electrica relativ redus, comparativ cu productivitatea lor.

Pe langa rolul functional, vitrinele de vinuri au si un rol estetic, intrucat expun produsele disponibile intr-o maniera eleganta, facandu-le usor de ales de catre clienti, respectiv usor de identificat si preluat de catre personalul din industria ospitalitatii.

Revenind la intrebarea de mai sus, in continuare vom afla la ce temperaturi trebuie pastrate vinurile, in respectivele echipamente HoReCa frigorifice, pentru a avea cel mai bogat gust atunci cand sunt servite clientilor din unitatea de alimentatie publica pe care o detineti sau administrati:

– vinuri spumante: intre 4 si 8 grade Celsius;

– vinuri albe proaspete, cu aciditate mare: intre 6 si 8 grade Celsius;

– vinuri albe baricate (tinute in butoaie mici, numite baricuri), spre exemplu Chardonnay: intre 8 si 10 grade Celsius;

– vinuri rose: intre 6 si 8 grade Celsius;

– vinuri de desert, de tipul Ice Wine: intre 10 si 12 grade Celsius;

– vinuri rosii lejere, spre exemplu Pinot Noir: intre 12 si 14 grade Celsius;

– vinuri rosii corpolente: intre 16 si 18 grade Celsius.

Avand in vedere cat de „pretentioase” sunt soiurile de vin, in ceea ce priveste conditiile in care trebuie depozitate, este o veste buna faptul ca, in oferta Fresco Expert, furnizor care sustine geniul in bucatariile profesionale din Romania inca din anul 1992, exista numeroase echipamente HoReCa frigorifice (vitrine de vinuri) cu doua sau trei zone de reglare a temperaturii. Iata, in continuare, cateva exemple in acest sens:

Vitrina de vinuri, 2 zone, 24 de sticle – pret 3.465 de lei

Dimensiuni: 39,5×54,5×87,5 centimetri / Greutate: 35,7 kilograme / Temperatura de lucru: intre 5 si 20 de grade Celsius;

Vitrina de vinuri, 2 zone, 66 de sticle – pret 4.993 de lei

Dimensiuni: 39,5x63x103,5 centimetri / Greutate: 56,7 kilograme / Temperatura de lucru: intre 5 si 20 de grade Celsius;

Vitrina de vinuri, 2 zone, 180 de sticle – pret 8.539 de lei

Dimensiuni: 59,5x69x186 de centimetri / Greutate: 86,35 de kilograme / Temperatura de lucru: intre 5 si 20 de grade Celsius.

Toate echipamentele HoReCa enumerate anterior dispun de garantie Base Care inclusa in pret (montaj, 12 luni piese de schimb si manopera).