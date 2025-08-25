B1 Inregistrari!
Ce este fenomenul meteo La Niña care lovește România în această toamnă

George Lupu
26 aug. 2025, 00:17
Ce este fenomenul meteo La Niña care lovește România în această toamnă
Sursa foto: Shutterstock

România va fi afectată în lunile următoare de un nou fenomen climatic: apariția La Niña. Fenomenul, opusul lui El Niño, se produce atunci când apele tropicale ale Pacificului se răcesc sub normal, ceea ce duce la modificări în circulația atmosferică globală și poate influența inclusiv iernile din Europa.

Cum va fi afectată România de fenomenul La Niña

Potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), fenomenul care se conturează după luna septembrie ar putea fi una slabă și de scurtă durată.

Experții estimează un scenariu similar cu sezonul 2024–2025, când efectele fenomenului au fost prea reduse pentru a fi înregistrate oficial. În mod obișnuit, La Niña aduce ierni mai reci și mai umede în emisfera nordică, o activitate mai intensă a ciclonilor în Atlantic și, în sudul Europei, episoade meteo oscilante – cu alternanțe de vreme caldă și rece.

Pentru moment, meteorologii români nu au emis avertizări speciale, dar urmăresc cu atenție evoluția fenomenului, care ar putea aduce o toamnă cu schimbări vizibile, însă nu extreme.

Schimbări meteo la nivelul Europei

El Niño și La Niña sunt modele climatice alternante care apar în Oceanul Pacific – în timpul unui fenomen El Niño, se formează apă caldă de suprafață în Pacific, transferând o cantitate substanțială de căldură în atmosferă. La Niña, pe de altă parte, aduce ape oceanice mai reci. Tranziția dintre aceste două faze poate duce la temperaturi de vară mai mari decât media, potrivit medium.com.

Zeke Hausfather, specialist în climă la Berkeley Earth, subliniază impactul acestor modele într-o lume care se încălzește: „Întotdeauna am avut acest model de El Niño, La Niña. Acum, se întâmplă pe lângă o lume mai caldă. Trebuie să fim pregătiți pentru tipurile de extreme care nu au fost testate în trecut.”

Deși efectele directe sunt cele mai pronunțate în America, aceste modele pot influența sistemele meteorologice globale, inclusiv în Europa. Pe măsură ce Oceanul Pacific trece de la El Niño la La Niña, Europa ar putea experimenta schimbări ale modelelor de temperatură și precipitații.

