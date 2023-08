La un an după ce câțiva metaliști au ascultat manele într-o parcare, organizatorul festivalului i-ar fi tăiat brățările unuia dintre ei și l-ar fi scos de la ediția din 2023: „Gogule, fă plângere la OPC și la CNCD”

A fost mare scandal terminat cu tradiționalul „nu ne mai facem bine”, anul trecut, la Râșnov unde se petrecea Rockstadt Extreme Fest. Cineva a îndrăznit să fluiere în biserica metaliștilor români și a ascultat manele în parcarea festivalului. Mai mulți rockeri participanți la cel mai important festival de „metal“ din România au fost filmați în timp ce cântă și dansează pe manele.

Organizatorul festivalului s-a răzbunat după un an (ca în curtea școlii)

Toate televiziunile au arătat clipul în care câțiva oameni ascultau altă muzică decât cea de la festival iar scandalul s-a viralizat rapid.” Boo hoo”, plângeau rockerii „adevărați” care s-au simțit umiliți de colegii lor „infestați” cu manele, „boo hoo”, plângeau și organizatorii, că uite, cineva „le-a distrus” brand-ul, ce mai, putem spune că situați s-a transformat într-un show emo la un festival de metal, din cauza unor manele. Joac-o pe asta.

Ai spune că după un an întreg și – nici măcar un an ușor – căci 2023 este sub semnul instabilității de toate felurile dar mai ales financiare, oamenii își pot găsi destule cauze pentru care să lupte, unele care chiar să merite efortul. Ei bine, nu, facem ce facem și reușim să ne scoatem ochii unii altora din cele mai puerile motive, desigur, cu cele mai bune intenții.

Unul dintre participanții la festivalul Rockstadt de anul acesta a scris pe Facebook cum a fost dat afară de la festival chiar de către organizatorul acestuia, Dan Zaharia, care-l ținuse minte de anul trecut când se manelizase în parcare.

Acesta i-a tăiat brățările și l-a scos din perimetrul festivalului, plătindu-i, ce-i drept, suma datorată în schimbul biletului pe care metalistul nedorit îl cumpărase. Eu n-am auzit ca așa ceva să se întâmple la vreun festival metal de afară.

De altfel nu mai există organizatori de festivaluri (în lume!) care să urmărească și să poarte pică unui cumpărător de bilete pentru evenimentul pe care-l organizează și pe care apoi să-l pândească până îl prinde să-i taie brățările în fața altor plătitori de bilete, ca să dea un exemplu. Nu doar pentru că nimeni nu urmărește pe nimeni să vadă ce face când iese de la festival, dar e și contraproductiv pentru marketingul unui eveniment.

Serios, e o premieră mondială, marcă românească, ar trebui să o înregistrăm undeva.

Client al Rockstadt de 5 ani, caut festival nou

Postarea lui Pistea Sebastian: „Am fost dat afară din festivalul Rockstadt Extreme Fest

S-au întâmplat multe lucruri de la incidentul cu manele în parcare de anul trecut. Au fost multe scandaluri și dispute între anumiți indivizi.

Chiar dacă am avut nenumărate motive să vorbesc și să-mi spun off-ul pe internet, am ales să tac. De ce? Pentru că am înțeles ulterior că oamenii care vin la Rockstadt Extreme Fest doresc să aibe parte de un festival Metal și să se bucure doar de acest gen de muzică și nu vor sa fie deranjați de alte genuri muzicale, cum ar fi manelele.

De aceea, am și decis că anul acesta nu voi lua parte la nicio activitate care să deranjeze pe alții și mă voi bucura de ceea ce-mi poate oferi festivalul. Dar degeaba…

În ciuda faptului că în primele zile de festival nu a fost nicio activitate de acest gen în parcare sau camping, astăzi în jurul orei 17, povestind cu câțiva prieteni la o terasă din incinta festivalului, mă trezesc cu organizatorul festivalului Dan Zaharia lângă mine care acesta, efectiv, mi-a tăiat brățările de la mână și m-a scos afară din festival, dându-mi banii înapoi pe bilet, pe motivul că acum un an am asistat la acea petrecere cu manele din parcare.

Menționez faptul că nu am incalcat nicio regulă a festivalului și cum spuneam mai sus, nu am greșit nimănui cu nimic la ediția de anul acesta.

Am decis să împărtășesc acest eveniment neplăcut din simplu fapt că nu mi se pare corect ceea ce mi s-a întâmplat. Vorba aia: „Nu am dat în cap la nimeni”.

Mă simt foarte dezamăgit și încă nu pot să procesez că am fost dat afară dintr-un festival din simplu motiv că apar pe o filmare de acum un an în care dansez pe manele într-o parcare (care, apropo, nu era în incinta festivalului, era lângă).

Ăsta e tratamentul pe care îl primești dupa ce le bagi 5 ani la rând bani în buzunare.”

Reacțiile altor metaliști:”Gogule, fă plângere la OPC și la CNCD. Obligatoriu! Cunoaște-ți drepturile. Organizatorul are zero dreptate pe subiect. ZERO! Z E R O . Pe tarlaua ce nu îi aparține festivalului său putea fi ascultat orice tip de muzica fără probleme de către absolut oricine, inclusiv participanții la festival. Interzicerea accesului pe aceste baze e discriminare pe baza de gusturi muzicale, o viziune nedemnă de civilizație și democrație, de exprimare libera și de comunitatea metal. „.

Altcineva a scris: „Și uite d-asta am ajuns să urăsc comunitatea pe care am iubit-o cel mai mult. Pare că majoritatea metaliștilor își trag esența vieții din ura față de restul muzicii (da, ură, pentru că sunt destui care scriu paragrafe întregi de înjurături cuiva care ascultă Imagine Dragons or smth), elitismul și obsesia asta copilărească în care tot ce e nou e nașpa și orice altă trupă, înafară de preferatele lor.

Ce ai pățit tu e absolut penibil și domnu’ Dan s-a comportat ca un copil răzgâiat care nu te lasă se te joci cu mingea lui pentru ca nu te-ai comportat și tu ca un elitist. ” și „Cam rudimentar din partea lu’ nenea organizator, dar nah, ce să vă fac, viața bate filmul. Sau netul în cazul ăsta”.