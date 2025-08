Mihaela Bilic, medic nutriționist, a venit cu noi informații despre vegetal și cel de vacă. Care este mai ?

„Cu o valoare de piață de aproape 20 de miliarde de dolari/an, laptele pe bază de plante a fost marele succes al mișcării ce promova consumul alimentelor de origine non-animală. >, declara un purtător de cuvânt al firmei de analiză NIQ. Această creștere a fost alimentată de preocupările legate de sănătate, bunăstarea animalelor și mediu”, a început Mihaela Bilic să explice, pe pagina de Facebook.

Nutriționista atrage atenția că laptele vegetal s-a aflat în top până acum, însă „naturalul” revine.

„Vânzările de > de plante nu s-au limitat la o singură generație: Generația Z, Millennials, Generația X și Baby Boomers fiind cu toții deschiși la alternativele lactate. Însă entuziasmul inițial a trecut, și tot mai multe semne de întrebare legate de înlocuitorii vegetali ies la iveală.

Prin contrast, industria laptelui de vacă, care se confruntase cu o scădere a cererii, se bucură în prezent de o renaștere. Unul dintre cele mai importante motive este confuzia consumatorilor cu privire la impactul asupra sănătății, ceea ce îi determină să rămână la produsele lactate >, ca opțiune mai sigură. Opinia consumatorilor europeni este că nu ar renunța niciodată complet la consumul de produse lactate, pe motiv că ar pierde nutrienți esențiali din dietă”, mai spune Mihaela Bilic.

„Mulți consideră că lactatele au un rol important în echilibrul alimentar – 70% dintre părinții francezi sunt îngrijorați în legătură cu creșterea și dezvoltarea optimă a copiilor, în cazul în care ar evita lactatele. Interesul crescut pentru controlul glicemiei începe să aibă un impact major asupra modului în care consumatorii percep produsele lactate și alternativele la lapte – 27% dintre consumatorii din Germania au declarat că au redus consumul la ambele categorii, subliniind nivelul de confuzie legat de produsele lactate și de alternativele vegetale”, a scris medicul nutriționist.

„>, spun analiștii de la Mintel. Laptele pe bază de plante s-a confruntat cu reacții negative din cauza nivelului înalt de procesare utilizat în producție. În ianuarie 2022, 45% dintre consumatorii francezi erau de acord că alternativele la lapte erau prea procesate, iar mai recent, 67% dintre consumatorii din Regatul Unit și 52% dintre consumatorii germani au declarat că utilizarea ingredientelor ultra-procesate în alternativele lactate este >. 45% dintre consumatorii germani sunt de acord că produsele lactate sunt mai puțin procesate decât produsele lactate alternative”, a adăugat Bilic.

„Gata cu întrebările și căutările, nu e nevoie să reinventăm roata – este mai simplu să bem lapte!

Laptele este singurul aliment cu efect > – are rol prebiotic, probiotic și postbiotic. Conține 87% apă, procente egale de proteine, glucide și grăsimi, plus toate mineralele de care are nevoie organismul. Laptele este un aliment complet care hrănește și hidratează, iar produsele lactate fermentate echilibrează în mod natural microbiota intestinală. Laptele ne protejează de obezitate și diabet și ne ajută să slăbim mai repede. Și când spunem >, obligatoriu este de origine animală”, a conchis medicul nutriționist.